Altun'dan siyanürden ölümlerle ilgili açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, siyanürden ölümlerle ilgili, "Son zamanlarda yaşanan benzeri olayları 'toplu intihar' ya da 'intihar' kavramlarıyla açıklamak son derece yanıltıcı ve bizi çözümden uzaklaştıran bir sonuç ortaya çıkarmaktadır." ifadesini kullandı.

Altun, AA'ya yaptığı açıklamada, İstanbul Bakırköy'de biri çocuk üç kişinin evlerinde ölü bulunmasının herkesi derinden sarstığını söyledi.

Olay hakkında soruşturma işlemlerinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca halen yürütüldüğünü anımsatan Altun, savcılık ve konuyla ilgili çalışmaları yürüten diğer resmi kurumların yaptıkları dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Altun, "Bununla birlikte son zamanlarda yaşanan benzeri olayları 'toplu intihar' ya da 'intihar' kavramlarıyla açıklamak son derece yanıltıcı ve bizi çözümden uzaklaştıran bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Önceki örneklerde olduğu gibi bu hadisede de 'toplu intihar' kavramını kullanmak, yaşanan katliamı meşrulaştırır ve anlayışla karşılanması gereken bir olaymış algısını oluşturur." ifadelerini kullandı.