Altun'dan Uluslararası Medyaya "Modern Truva Atı" Suçlaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın düzenlediği Türk Konseyi Medya Forumu, bugün İstanbul’da başladı. ‘‘Köklü Geçmiş ve Güçlü Gelecek’’ başlıklı forum, üç gün sürecek.

Türk Konseyi üye ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci üye statüsündeki Macaristan'ın yanısıra Türkmenistan ve KKTC’den yaklaşık 350 davetlinin yer aldığı forumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Video mesajla davetlilere seslenen Erdoğan, ‘‘Hiçbir denetimin olmadığı sosyal medya mecraları hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir. Nasıl savunma sanayi ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz. Oryantalist bakış açısıyla sürekli bizlere insan hakları, özgürlük dersi verenlerin vicdan ve meslek ahlakına güvenemeyiz. Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz” dedi.

Türk dünyasını hep birlikte inisiyatif almaya çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak kültürü önceleyen film ve dizi projelerinde işbirliği yapılması üzerinde durdu.

Altun: ‘‘Modern Truva atlarına karşı teyakkuzda olmak zorundayız’’

Forumda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Türkiye’nin hem yurt içinde hem yurt dışında hakikat mücadelesi verdiğini söylerken Türkiye’de yayıncılık yapan bağımsız ve uluslararası medyayı hedef aldı.

Altun, ‘‘Karşımızda, hakikati önemsizleştirmeye, toplumları kültürel, ekonomik ve ideolojik açılardan sömürüye açık hale getirmeye çalışan bir yalan endüstrisi bulunuyor. Bu yalan endüstrisi, dünyanın farklı bölgelerinde ‘sahte haberler' veya ‘kurgulanmış içerikler' üzerinden toplumları, ‘biz ve onlar’ ikiliğine mahkum etmeye çalışıyor. Açıkça ifade etmek gerekirse biz yalan endüstrisiyle, bu dezenformasyonla mücadeleyi, ulusal güvenliğimizin mütemmim bir cüzü olarak görüyoruz ve tüm adımlarımızı bu perspektifle atıyoruz. Dezenformasyonun yalnızca sosyal medyada yapılmadığını da hepimiz biliyoruz. Burada özellikle bazı yabancı devletlerin fonladığı kuruluşları ve bunların ülkelerimizdeki uzantılarını kast ediyorum. Bu modern Truva atlarına karşı teyakkuzda olmak, elbirliğiyle bunların zararlı faaliyetlerini durdurmak zorundayız’’ dedi.

‘‘Basın özgürlüğü kisvesi altında, ülkemizde beşinci kol faaliyeti yürütmesine müsaade etmeyeceğiz’’

Fahrettin Altun’un uluslararası medya kuruluşları ve o kuruluşların Türkiye’deki çalışanlarına eleştirileri bu sözlerle sınırlı kalmadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, ‘‘Yüce Meclisimizin çatısı altında sürdürülen değerli çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Açık ve net bir biçimde vurgulamak istiyoruz ki kimsenin ‘basın özgürlüğü’ kisvesi altında, ülkemizde beşinci kol faaliyeti yürütmesine müsaade etmeyeceğiz. Zira bugün görüyoruz ki dünyadaki eşitsizlik ve adaletsizlik bazı odakların iletişim araçları üzerindeki tahakkümü sayesinde hayatiyetini sürdürüyor. Dijital faşizm ve siber emperyalizm olarak da adlandırabileceğimiz bu durum, artık sadece devletler düzleminde karşımıza çıkan bir olgu da değil. Bilakis büyük uluslararası şirketler de kamuoyu algılarını arzu ettikleri gibi şekillendirmenin ve tartışma sınırlarını keyfi şekilde belirlemenin hesabını yapıyorlar’’ dedi.

Türk Medya Forumu’na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de katıldı.

