Altun'dan Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi'ne ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi'ne ilişkin, "Türkiye'deki DEAŞ, PKK/YPG ve FETÖ saldırılarında yakınlarını kaybeden ya da yaralanan mağdurlar da bu kanlı örgütlerin gerçek yüzünü birinci ağızdan dünya kamuoyuna anlattı." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, kongreyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Türkiye'deki DEAŞ, PKK/YPG ve FETÖ saldırılarında yakınlarını kaybeden ya da yaralanan mağdurlar da bu kanlı örgütlerin gerçek yüzünü birinci ağızdan dünya kamuoyuna anlattı." ifadesini kullanan Altun, terör örgütü PKK/YPG'nin Nusaybin'de gerçekleştirdiği saldırıda babasını kaybeden TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir'in gözyaşları içinde okuduğu kongre manifestosunu "Seni çok özlüyorum baba" diyerek bitirmesi karşısında tüm katılımcıların gösterdiği dayanışmanın önemli bir anlam taşıdığını belirtti.

Altun, şunları kaydetti:

"DEAŞ'ın Reina saldırısında yaralanan Deniz Çeliker'in annesi Bahar Çeliker ve babası Muhsin Çeliker ile FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan Polis Başmüfettişi Asım Bulat da kongrede terörün bugün sınırları aşıp küresel bir tehdit haline geldiğine işaret etti.

Kongrede tüm dünyadan terör mağdurlarının anlattıkları, terörizme karşı küresel ölçekte mücadelenin ve dayanışmanın terör örgütleri arasında ayrım gözetmeksizin yapılması gerektiğini bir kez daha gösterdi."

