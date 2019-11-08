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Altunizade feci kaza! Cenaze aracına motosiklet arkadan çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 06:50 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu Altunizade mevkiinde meydana gelen kazada birisi ağır olmak üzere beş kişi yaralandı. Avrupa yakasından aldığı cenazeyi Anadolu yakasına taşıyan cenaze nakil aracının bozulması üzerine belirtilen noktaya gelen ikinci nakil aracına arkadan hızlı bir şekilde çarpan motosiklet sürücüsü ve aracın arkasında cenazeyi nakleden dört kişi yaralandı.

Altunizade feci kaza! Cenaze aracına motosiklet arkadan çarptı

Kaza, saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu Altunizade mevkiinde meydana geldi. Cenaze nakil aracı arızalandı ve emniyet şeridinde ikinci nakil aracını beklemeye başladı. Cenazeyi gideceği noktaya ulaştırmak için gelen ikinci cenaze nakil aracı, arıza yapan aracın yanında sağ şeritte durdu. Bu sırada nakil aracını takip eden cenaze yakınları araçlarından inerek cenazeyi ikinci nakil aracına aldıkları sırada 41 VZ 662 plakalı motosiklet sürücüsü hızlı bir şekilde dört kişiye çarparak nakil aracına arkadan vuruyor.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

D-100 Karayolunda bir cenaze nakil aracından bir başka nakil aracına cenazelerini taşıyan, Çağatay Büyükceren, Hüseyin Yolaç, Emre Kaya ve Baran Akagündüz, kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere götürülen yaralılardan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

NAKİL ARACININ SÜRÜCÜLERİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Kaza yerinde ikinci bir kazanın meydana gelmemesi için trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını sağlayan polis ekipleri kazaya neden olduğu düşünülen ve hatalı olduğu iddia edilen nakil aracı sürücülerinin ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Kazanın yaşandığı noktada cenaze nakil araçlarıyla birlikte motosikletin kaldırılması sonucu bir süre tek şeritten devam eden Ankara istikameti trafiği tekrardan normale döndü.

'CENAZEYİ NAKLEDİRLERKEN MOTOR VURUYOR'

D-100 Karayolu, Ankara istikametinde meydana gelen ve beş kişinin yaralandığı kazayı gören bir kişi o anları dakika dakika şöyle anlattı, “Bu cenaze arabası arızalanıyor daha sonra bu araç geliyor, bu araçta burada duruyor. Cenazeyi buna naklederken arkadan motosiklet vuruyor. Tabi burada da dört beş kişi var ve yaralanıyor. Çok ağır olanı yok ama iki üç tanesinin ayağı, bir tanesinin de kalçası kırıktı onun dışında çok kötü durumda olan yoktu.”

Cenaze aracına motosiklet arkadan çarptı: 1’i ağır 5 yaralı

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cenaze aracı D-100 Kaza

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