HABER

Altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 09:22 | Son Güncelleme

 ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı.

Altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk (1)

Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı. Yoğunluk havadan da fotoğraflandı.
Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Pazartesi sabahı olduğu gibi bu sabah da durakta aşırı yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, üst geçitte ve metrobüs durağında çok sık yoğunluk oluştuğunu, yetkililerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini söyledi.

(FOTOĞRAF)

(Havadan fotoğraflarla) Altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk (1)(Havadan fotoğraflarla) Altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk (1)(Havadan fotoğraflarla) Altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk (1)(Havadan fotoğraflarla) Altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk (1)

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
'Bir Zamanlar Selçuklu' sergisi Kars'ta'Bir Zamanlar Selçuklu' sergisi Kars'ta
Hasarlı okulların öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptıHasarlı okulların öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

700 icra müdür ve müdür yardımcısı alınacak

700 personel alınacak! İşte şartlar...

Dehşet gecesi: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de dehşet gecesi: 1 ölü, 2 yaralı

Uçaklarda hava polisi dönemi resmen başlıyor

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki genç boğuldu

Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki genç boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.