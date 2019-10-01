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- Altunizade Metrobüs Durağında aşırı yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 11:10 | Son Güncelleme

ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı.

- Altunizade Metrobüs Durağında aşırı yoğunluk

Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL,(DHA)
ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı. Yoğunluk havadan da fotoğraflandı.

Altunizade Metrobüs Durağı'nda sabah saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı. Pazartesi sabahı olduğu gibi bu sabah da durakta aşırı yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Metrobüs durağında ise adeta insan seli yaşandı. Kalabalığın yoğun olduğu durakta uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlar, yetkililerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini söyledi.
Her gün bu metrobüsü kullandığını söyleyen Ahmet Demircan, “Her gün bu şeklide yoğun oluyor, özellikle sabah iş ve okul saatlerinde oluyor. Sıkışarak gidiyoruz ama yapacak bir şey yok. Yerde bulamıyoruz zaten “ diye konuştu.
Büşra Erbay, "Bıktık artık, hergün böyle bu şeklide işe gidemiyorum. Hep geç kalıyorum. Şu anki yoğunluk az, dün daha fazlaydı. Üst geçidi geçip turnikelere gelebilsek iyi. 09.00'da iş başı 10.00 işe gelebiliyorum." diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Altunizade Metrobüs Durağında aşırı yoğunluk

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