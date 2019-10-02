ALTUNİZADE METROBÜS DURAĞINDA AYNI MANZARA 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dün yapılan açıklamada, "Altunizade metrobüs durağında sabahları yaşanan yoğunluk nedeniyle özür dileriz. Yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme'den 3 boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir" denilmişti.

Altunizade metrobüs durağında hafta başından beri aşırı yoğunluk yaşanıyor. Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturuyor. Metrobüs durağında ise adeta insan seli yaşanıyor. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kalıyor. Altunizade metrobüs durağında aynı manzara hafta başından beri yaşanıyor.

İŞE BAŞLAMADAN STRES OLUYORUM

Bugün de benzer görüntüler vardı. Her gün metrobüsü kullandığını söyleyen Ayten Odabaşı, “Her sabah bu yoğunluk var. Her sabah bu yoğunlukla işe gidiyoruz. İnsanların sakin olmasını istiyorlar. İşe başlamadan strese giriyoruz. Resmen bu şeklide herkesle akraba oluyoruz" diye konuştu.