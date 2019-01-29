HABER

Altunizade’de okulda çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 12:54 | Son Güncelleme

Altunizade’de bir lisenin kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Altunizade’de bir lisenin kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şans eseri okulların tatil olması ise olası bir facianın önüne geçti.
Üsküdar Altunizade’de bulunan Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Kazan dairesinde çıkan yangın çevrede bulunan vatandaşları tedirgin etti. Sebebi bilinmeyen yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen kendilerini dışarı atarak itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. 112 ekipleri de bölgede hazır bulundu. Ayrıca doğalgazla ilgili problem olmaması için İGDAŞ ekipleri de okula geldi. Yangında can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, okulda maddi hasar oluştu. Okulların şans eseri tatil olması ise olası bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış nedeni polis tarafından araştırılıyor.
Bir görgü tanığı, "Benim oğlum burada hademe olarak çalışıyor. ‘Baba okulda yangın çıktı’ dedi. Ben de merakla koştum geldim. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı diye endişelendim. Oğlum da şu anda içeride koşturuyor. Yardımcı olmaya çalışıyor herhalde. Ben geldiğimde yangın görmedim. Herhangi bir bilgim yok" dedi.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Gaziantep'te, klima hırsızları tutuklandıGaziantep'te, klima hırsızları tutuklandı
Motosikletli kapkaç şüphelisi kameradan belirlenip yakalandıMotosikletli kapkaç şüphelisi kameradan belirlenip yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.