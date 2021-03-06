HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Altyapı çalışmalarında göçükte kalan işçi hastanede kurtarılamadı

Altyapı çalışmalarında göçükte kalan işçi hastanede kurtarılamadı

06.03.2021 00:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Altyapı çalışmalarında göçükte kalan işçi hastanede kurtarılamadı

Zonguldak’ta altyapı kanalizasyon çalışmaları sırasında çöken kanalda beline kadar toprak altında kalan işçi Tayfun Sağlam, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak üzerinde meydana geldi.

Zonguldak’ta altyapı kanalizasyon çalışmaları sırasında çöken kanalda beline kadar toprak altında kalan işçi Tayfun Sağlam, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki altyapı çalışmalarını yenileme çalışmaları sırasında mahalle yolu ortadan kazıldı. Boru ve bağlantı çalışmaları yapılmak üzere kazılan kanalda meydana gelen çökme sonucu alanda çalışan Tayfun Sağlam isimli işçi beline kadar toprağa gömüldü.
Çevredeki vatandaşların ve mesai arkadaşlarının imdadına yetiştiği işçi için olay yerine AFAD, 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan işçiye ambulansta müdahale edildi. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Sağlam; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Acı haberi alan işçinin yakınları hastane bahçesinde sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Altyapı çalışmalarında göçükte kalan işçi hastanede kurtarılamadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama... Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama...
Kontrolden çıkan otobüs ortalığı savaş alanına çevirdiKontrolden çıkan otobüs ortalığı savaş alanına çevirdi
Nesine hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Nesine hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 5 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 5 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

Son Dakika: MSB'den düşen helikopterle ilgili yeni açıklama

Son Dakika: MSB'den düşen helikopterle ilgili yeni açıklama

İçişleri'nden yeni genelge: Dışarı çıkacak olanlar dikkat

İçişleri'nden yeni genelge: Dışarı çıkacak olanlar dikkat

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

Diğer Haberler

İspanya kral kupası Athletic Bilbao Barcelona maçı ne zaman? Kral kupası sahibini bulacak!

İspanya kral kupası ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' genelgesi

'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' genelgesi

Korkunç olay! Çöp atma tartışması yüzünden 16 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Korkunç olay! Çöp atma tartışması yüzünden kardeşini öldürdü

Emekli maaşı promosyon tutarları ne kadar oldu? Ziraat Bankası Emekli maaşı promosyonu!

Ziraat Bankası Emekli maaşı promosyon tutarı

Kontrolden çıkan otobüs ortalığı savaş alanına çevirdi

Kontrolden çıkan otobüs ortalığı savaş alanına çevirdi

Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak 2021? Rebiüevvel ayında yapılması gereken ibadetler ve dualar nelerdir?

Rebiüevvel ayı ne zaman 2021?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.