HABER

Altyapı çalışmasında göçük: 1 ölü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 14:16 | Son Güncelleme

    İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan işçi Doğan Parlar'ın (56) cansız bedenine ulaşıldı.

İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan işçi Doğan Parlar'ın (56) cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu boru hattının 6 metre derinliğinde ulaşılan işçinin cesedi çıkarıldı. Polis ekiplerinin bölgede olay yeri inceleme çalışması yapmasının ardından Parlar’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

ŞANTİYE ŞEFİNİN GÖZYAŞLARI

Hatay'dan çalışmak için Kocaeli'ne geldiği öğrenilen Doğan Parlar'ın ölümü nedeniyle iş arkadaşları, büyük üzüntü yaşadı. Şantiye şefi olduğu öğrenilen kişi, "Allah'ım ben şimdi ne yapayım? Tırnaklarımla kazıdım, çıkaramadım. Rüya olsun Allah'ım. Ne yapacağım şimdi?" diyerek, ağladı. Fenalaşan şantiye şefi, sağlık görevlilerince ambulansa alındı.

PARTNERBomba Can Yaman yorumu! 'Fiziğiyle mi...'Bomba Can Yaman yorumu! 'Fiziğiyle mi...'
Kraliçe Elizabeth tahtı bırakıyorKraliçe Elizabeth tahtı bırakıyor
Tahir Elçi, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde anıldıTahir Elçi, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Sultangazi’de panik anları! Aynı mahallede bir saat arayla iki yangın çıktı

Sultangazi’de panik anları! Aynı mahallede bir saat arayla iki yangın çıktı

Kargocuda eşini öldürmüştü! O cani içi müebbet istendi

Türkiye caniyi böyle tanımıştı! Flaş gelişme

Güleda'nın babası Mustafa Cankel konuştu: Samimiyetine inanmıyorum

Güleda'nın babası konuştu: İnanmıyorum

Su seviyesi 10 metre düştü! Ağaçlar ortaya çıktı

Korkutan görüntü! Ağaçlar ortaya çıktı

İş yerinin ortasında incir ağacı! Gören gözlerine inanamadı

Gören gözlerine inanmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.