“Altyapı Paketi Cumhuriyetçiler’in Desteği Olmasa da İlerleyecek”

Başkan Joe Biden’ın kamuoyuna sunduğu yaklaşık 2.3 trilyon dolarlık altyapı paketinin Cumhuriyetçiler’in muhalefeti nedeniyle Senato’da geçip geçmeyeceği tartışma konusu. Enerji Bakanı Jennifer Granholm, paketin Cumhuriyetçiler olmadan da yoluna devam edeceği mesajını verdi.

Enerji Bakanı Jennifer Granholm CNN televizyonuna yaptığı açıklamada Cumhuriyetçiler’den destek alamaması ve partilerüstü bir uzlaşma sağlanamaması halinde Biden’ın yine de ilerlemek istediğini kaydetti.

Granholm, Biden’ın Cumhuriyetçiler’in desteğini tercih edeceğini ancak bu olmazsa paketin Senato’da Demokratlar’ın oylarıyla geçmesi için “reconciliation” olarak bilinen yöntemin kullanılacağını kaydetti.

Demokratlar aynı yöntemi 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paketin kabulü için de kullanmıştı.

Bu yöntemle Senato’da salt çoğunlukla yasa tasarısı kabul edilebiliyor.

Ancak bu yöntem her yasa tasarısı için kullanılamıyor, bir yıl içinde 3 tasarıda kullanılabiliyor.

Granholm, “Eğer Amerikalıların çoğu Demokratlar, Cumhuriyetçiler ülkemiz için harcamamıza destek oluyor ve küresel yarışı kaybetmemize izin vermiyorlarsa O da bunu yapacak” ifadelerini kullandı.