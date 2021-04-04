“Altyapı Paketi Cumhuriyetçiler’in Desteği Olmasa da İlerleyecek”

Başkan Joe Biden’ın kamuoyuna sunduğu yaklaşık 2.3 trilyon dolarlık altyapı paketinin Cumhuriyetçiler’in muhalefeti nedeniyle Senato’da geçip geçmeyeceği tartışma konusu. Enerji Bakanı Jennifer Granholm, paketin Cumhuriyetçiler olmadan da yoluna devam edeceği mesajını verdi.
Enerji Bakanı Jennifer Granholm CNN televizyonuna yaptığı açıklamada Cumhuriyetçiler’den destek alamaması ve partilerüstü bir uzlaşma sağlanamaması halinde Biden’ın yine de ilerlemek istediğini kaydetti.
Granholm, Biden’ın Cumhuriyetçiler’in desteğini tercih edeceğini ancak bu olmazsa paketin Senato’da Demokratlar’ın oylarıyla geçmesi için “reconciliation” olarak bilinen yöntemin kullanılacağını kaydetti.
Demokratlar aynı yöntemi 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paketin kabulü için de kullanmıştı.
Bu yöntemle Senato’da salt çoğunlukla yasa tasarısı kabul edilebiliyor.
Ancak bu yöntem her yasa tasarısı için kullanılamıyor, bir yıl içinde 3 tasarıda kullanılabiliyor.
Granholm, “Eğer Amerikalıların çoğu Demokratlar, Cumhuriyetçiler ülkemiz için harcamamıza destek oluyor ve küresel yarışı kaybetmemize izin vermiyorlarsa O da bunu yapacak” ifadelerini kullandı.
Biden Ocak ayında yemin ederek göreve başladığından beri Cumhuriyetçiler’le çalışmak istediğini belirtiyor.
Ancak Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell da geçen hafta altyapı paketiyle mücadele edeceğinin mesajını vermişti.
Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Roger Wicker da McConnell gibi pakette yer alan vergi artışları planına tepki gösterdi.
Wicker NBC’ye yaptığı açıklamada Biden’ın altyapı paketi önermediğini, yüksek vergi artışı önerdiğini belirtti.
Biden’ın planında şirket vergilerinin yüzde 21’den yüzde 28’e çıkartılması öngörülüyor. Eski Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleri 2017’de şirketlere yönelik vergileri yüzde 35’ten yüzde 21’e düşürmüştü.
Planda ayrıca yıllık geliri 400 bin dolardan fazla olanlara da ek vergi gelmesi söz konusu.
Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg’e göre bu plan ülkeyi 2030 ve ötesine taşıyacak.
Buttigieg, NBC’ye yaptığı açıklamada, hala 1950’lerde yapılan altyapıyla ülkenin yoluna devam ettiği mesajını verdi.