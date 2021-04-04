HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. “Altyapı Paketi Cumhuriyetçiler’in Desteği Olmasa da İlerleyecek”

“Altyapı Paketi Cumhuriyetçiler’in Desteği Olmasa da İlerleyecek”

04.04.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden’ın kamuoyuna sunduğu yaklaşık 2.3 trilyon dolarlık altyapı paketinin Cumhuriyetçiler’in muhalefeti nedeniyle Senato’da geçip geçmeyeceği tartışma konusu. Enerji Bakanı Jennifer Granholm, paketin Cumhuriyetçiler olmadan da yoluna devam edeceği mesajını verdi

“Altyapı Paketi Cumhuriyetçiler’in Desteği Olmasa da İlerleyecek”

Başkan Joe Biden’ın kamuoyuna sunduğu yaklaşık 2.3 trilyon dolarlık altyapı paketinin Cumhuriyetçiler’in muhalefeti nedeniyle Senato’da geçip geçmeyeceği tartışma konusu. Enerji Bakanı Jennifer Granholm, paketin Cumhuriyetçiler olmadan da yoluna devam edeceği mesajını verdi.

Enerji Bakanı Jennifer Granholm CNN televizyonuna yaptığı açıklamada Cumhuriyetçiler’den destek alamaması ve partilerüstü bir uzlaşma sağlanamaması halinde Biden’ın yine de ilerlemek istediğini kaydetti.

Granholm, Biden’ın Cumhuriyetçiler’in desteğini tercih edeceğini ancak bu olmazsa paketin Senato’da Demokratlar’ın oylarıyla geçmesi için “reconciliation” olarak bilinen yöntemin kullanılacağını kaydetti.

Demokratlar aynı yöntemi 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paketin kabulü için de kullanmıştı.

Bu yöntemle Senato’da salt çoğunlukla yasa tasarısı kabul edilebiliyor.

Ancak bu yöntem her yasa tasarısı için kullanılamıyor, bir yıl içinde 3 tasarıda kullanılabiliyor.

Granholm, “Eğer Amerikalıların çoğu Demokratlar, Cumhuriyetçiler ülkemiz için harcamamıza destek oluyor ve küresel yarışı kaybetmemize izin vermiyorlarsa O da bunu yapacak” ifadelerini kullandı.

Biden Ocak ayında yemin ederek göreve başladığından beri Cumhuriyetçiler’le çalışmak istediğini belirtiyor.

Ancak Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell da geçen hafta altyapı paketiyle mücadele edeceğinin mesajını vermişti.

Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Roger Wicker da McConnell gibi pakette yer alan vergi artışları planına tepki gösterdi.

Wicker NBC’ye yaptığı açıklamada Biden’ın altyapı paketi önermediğini, yüksek vergi artışı önerdiğini belirtti.

Biden’ın planında şirket vergilerinin yüzde 21’den yüzde 28’e çıkartılması öngörülüyor. Eski Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleri 2017’de şirketlere yönelik vergileri yüzde 35’ten yüzde 21’e düşürmüştü.

Planda ayrıca yıllık geliri 400 bin dolardan fazla olanlara da ek vergi gelmesi söz konusu.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg’e göre bu plan ülkeyi 2030 ve ötesine taşıyacak.

Buttigieg, NBC’ye yaptığı açıklamada, hala 1950’lerde yapılan altyapıyla ülkenin yoluna devam ettiği mesajını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar
Ülke tarihine geçti! Osmani cumhurbaşkanı seçildiÜlke tarihine geçti! Osmani cumhurbaşkanı seçildi
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

Vyosa Osmani üçüncü turda Kosova'nın cumhurbaşkanı seçildi

Ülke tarihine geçti! Osmani cumhurbaşkanı seçildi

Endonezya’daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 41’e yükseldi

Endonezya’daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 41’e yükseldi

Bulgaristan'daki genel seçimi sandık çıkış anketine göre Borisov'un lideri olduğu parti kazandı

Komşudaki seçimlerin kazananı belli oldu

İngiltere’de Covid-19 aşı pasaportu uygulaması 15 Nisan’da başlayacak

İngiltere’de Covid-19 aşı pasaportu uygulaması 15 Nisan’da başlayacak

Papa: Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır

Papa: Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır

Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

Kabil'de bombalı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.