HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Altyapı Paketinde Anlaşma Yakın mı?

Altyapı Paketinde Anlaşma Yakın mı?

24.06.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, Perşembe günü Beyaz Saray’da, planladığı geniş kapsamlı altyapı paketini görüşmek üzere Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti’den senatörleri ağırlayacak

Altyapı Paketinde Anlaşma Yakın mı?

Başkan Joe Biden, Perşembe günü Beyaz Saray’da, planladığı geniş kapsamlı altyapı paketini görüşmek üzere Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti’den senatörleri ağırlayacak.

Geçtiğimiz günlerde tartışılmaya başlanan 1 trilyon dolardan fazla bütçe içeren paketin ülkenin otoyollarını, elektrik ağını ve geniş bant internet erişimini arttırması planlanıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Beyaz Saray yetkililerinin iki partiden de senatörlerden oluşan grupla altyapı paketinin müzakerelerinde verimli görüşmeler yapıldığını bildirmişti. Psaki, grubun olası bir anlaşmanın genel çerçevesi üzerinde uzlaşma konusunda ilerleme sağladığını, Başkan’ın senatörlerden oluşan grubu Perşembe günü yüz yüze görüşmek üzere Beyaz Saray’a davet ettiğini kaydetmişti.

Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer’ın Biden’ın 400 bin doların altında geliri olanların vergilerini arttırmadan altyapı paketini hayata geçirme hedefi konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Beyaz Saray’a davetli grupta yer alan senatörlerden Cumhuriyetçi Rob Portman, ‘‘İyi niyetle buraya geldik. Her konuda uzlaşmadık ancak (paketi) buraya taşıyabildik’’ diyerek bundan sonrasında destek istemek için diğer senatörlere erişmeye çalışacaklarını kaydetti.

21 senatörden oluşan grupla yapılan müzakereler Demokrat ve Cumhuriyetçiler’in dev altyapı paketinin boyutu, öncelikleri ve mali kaynağı konusunda uzlaşı çabalarındaki son hamlesi.

Biden daha önce 2,3 trilyon dolarlık bir paket önerisinde buluşmuş daha sonra paketin bölünmüş durumdaki Senato’dan geçebilmesi amacıyla Cumhuriyetçiler’in desteğini alabilmek için bütçesini 1,7 trilyon dolara çekmişti.

Paketle ilgili ana tartışma konularının başında paketin bütçesinin nasıl karşılanacağı sorunu geliyor. Biden, iş dünyasına konulan vergileri arttırmak istiyor, ancak Cumhuriyetçiler eski Başkan Donald Trump döneminde azaltılan bu vergileri yeniden arttırmayı tercih etmiyor.

Cumhuriyetçiler ise benzin vergilerinin enflasyonla artmasını istiyor ancak Biden bunun Amerikalı sürücülere oluşturacağı maliyet yüzünden karşı çıkıyor.

Demokratlar ‘iki aşamalı süreci’ değerlendiriyor

Demokrat liderler iki aşamalı süreci de değerlendiriyor. Bu süreç önce partiler üstü uzlaşı sağlanan anlaşmanın Temmuz ayında oylanması, daha sonra ise Demokratlar’ın nerdeyse 6 trilyon dolarlık geniş kapsamlı paketi için Senato’da Cumhuriyetçiler’in desteği olmaksızın ilerlenmesini içeriyor.

Demokratlar’ın Cumhuriyetçiler’le varılan anlaşmadan daha geniş kapsamlı bir diğer tasarıyı bütçe uzlaşı sürecinden geçirmesi gerekiyor; bu da Biden’ın önceliklerini çoğunluğun oylarıyla geçirmesini ve Cumhuriyetçiler’in Senato’daki 60 oy engeline takılmamasını sağlayacak.Bu durum paketle ilgili bir dizi oylama yapılacağı ve sürecin sonhabara kadar uzayabileceği anlamına geliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 ay ömür biçilmişti, belgeselden esinlenip hayata tutundu: Ölüm çekiyor gibiydi6 ay ömür biçilmişti, belgeselden esinlenip hayata tutundu: Ölüm çekiyor gibiydi
Karpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdıKarpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdı
Kremlin'den açıklama: Bilinçli ve hazırlıklı bir provokasyon Kremlin'den açıklama: Bilinçli ve hazırlıklı bir provokasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı

Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı

Açıklamalarıyla gündem oldu: Göğüslerim büyüdü ve...

Açıklamalarıyla gündem oldu: Göğüslerim büyüdü ve...

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

ODTÜ'den Marmara Denizi'nde kritik çalışma!

ODTÜ'den Marmara Denizi'nde kritik çalışma!

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Listede birinci sıradaydı! Bir ilde her şey tersine döndü

Listede birinci sıradaydı! Bir ilde her şey tersine döndü

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.