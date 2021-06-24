Altyapı Paketinde Anlaşma Yakın mı?

Başkan Joe Biden, Perşembe günü Beyaz Saray’da, planladığı geniş kapsamlı altyapı paketini görüşmek üzere Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti’den senatörleri ağırlayacak.

Geçtiğimiz günlerde tartışılmaya başlanan 1 trilyon dolardan fazla bütçe içeren paketin ülkenin otoyollarını, elektrik ağını ve geniş bant internet erişimini arttırması planlanıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Beyaz Saray yetkililerinin iki partiden de senatörlerden oluşan grupla altyapı paketinin müzakerelerinde verimli görüşmeler yapıldığını bildirmişti. Psaki, grubun olası bir anlaşmanın genel çerçevesi üzerinde uzlaşma konusunda ilerleme sağladığını, Başkan’ın senatörlerden oluşan grubu Perşembe günü yüz yüze görüşmek üzere Beyaz Saray’a davet ettiğini kaydetmişti.

Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer’ın Biden’ın 400 bin doların altında geliri olanların vergilerini arttırmadan altyapı paketini hayata geçirme hedefi konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Beyaz Saray’a davetli grupta yer alan senatörlerden Cumhuriyetçi Rob Portman, ‘‘İyi niyetle buraya geldik. Her konuda uzlaşmadık ancak (paketi) buraya taşıyabildik’’ diyerek bundan sonrasında destek istemek için diğer senatörlere erişmeye çalışacaklarını kaydetti.

21 senatörden oluşan grupla yapılan müzakereler Demokrat ve Cumhuriyetçiler’in dev altyapı paketinin boyutu, öncelikleri ve mali kaynağı konusunda uzlaşı çabalarındaki son hamlesi.

Biden daha önce 2,3 trilyon dolarlık bir paket önerisinde buluşmuş daha sonra paketin bölünmüş durumdaki Senato’dan geçebilmesi amacıyla Cumhuriyetçiler’in desteğini alabilmek için bütçesini 1,7 trilyon dolara çekmişti.

Paketle ilgili ana tartışma konularının başında paketin bütçesinin nasıl karşılanacağı sorunu geliyor. Biden, iş dünyasına konulan vergileri arttırmak istiyor, ancak Cumhuriyetçiler eski Başkan Donald Trump döneminde azaltılan bu vergileri yeniden arttırmayı tercih etmiyor.

Cumhuriyetçiler ise benzin vergilerinin enflasyonla artmasını istiyor ancak Biden bunun Amerikalı sürücülere oluşturacağı maliyet yüzünden karşı çıkıyor.

Demokratlar ‘iki aşamalı süreci’ değerlendiriyor

Demokrat liderler iki aşamalı süreci de değerlendiriyor. Bu süreç önce partiler üstü uzlaşı sağlanan anlaşmanın Temmuz ayında oylanması, daha sonra ise Demokratlar’ın nerdeyse 6 trilyon dolarlık geniş kapsamlı paketi için Senato’da Cumhuriyetçiler’in desteği olmaksızın ilerlenmesini içeriyor.

Demokratlar’ın Cumhuriyetçiler’le varılan anlaşmadan daha geniş kapsamlı bir diğer tasarıyı bütçe uzlaşı sürecinden geçirmesi gerekiyor; bu da Biden’ın önceliklerini çoğunluğun oylarıyla geçirmesini ve Cumhuriyetçiler’in Senato’daki 60 oy engeline takılmamasını sağlayacak.Bu durum paketle ilgili bir dizi oylama yapılacağı ve sürecin sonhabara kadar uzayabileceği anlamına geliyor.

