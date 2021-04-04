“Altyapı Paketinde İstihdamı Arttıracak Yatırım Var”

Başkan Joe Biden’ın önemli ekonomi danışmanlarından Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Brian Deese, yaklaşık 2.3 trilyon dolarlık altyapı paketinde uzun dönemli istihdam artışı için yatırım olduğunu söyledi.

Deese, bu yatırımlara örnek olarak çocuk bakımını gösterdi. Deese’ye göre böylece daha fazla Amerikalı işlerine geri dönebilecek.

Deese Fox News Sunday’e yaptığı açıklamada, altyapı paketinin amacının daha fazla iş yaratmak ve salgından kurtulurken ekonominin ilerlemesini sağlamak olduğu mesajını verdi.

Deese’ye göre yatırımlar sadece istihdam yaratmayacak aynı zamanda daha iyi ve daha uzun dönemli iş olanakları yaratacak.

Deese, araştırma ve geliştirmeye yapılacak yatırımın da buna katkısı olacağını belirtti.

Deese hafta sonu Amerikan televizyonlarına çıkan Biden yönetiminden bazı isimlerdeyden biriydi.

Biden yönetimi planı kamuoyuna tanıtmak için yoğun çaba harcıyor.

Ancak plana Cumhuriyetçiler’den tepki var.

Cumuriyetçi Senatör Roy Blunt Biden yönetiminden plandan geri adım atmasını istedi ve temel konulara odaklanılması çağrısı yaptı.