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Altyapı Paketinde Uzlaşma Olur mu?

30.05.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyetçi Senatör Shelley Moore Capito, altyapı paketi konusunda müzakerelerin ilerlediğini ve gerçek bir anlaşmaya varılabileceğini düşündüğünü kaydetti. Ancak Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında paket konusunda hala önemli farklılıklar var

Altyapı Paketinde Uzlaşma Olur mu?

Cumhuriyetçi Senatör Shelley Moore Capito, altyapı paketi konusunda müzakerelerin ilerlediğini ve gerçek bir anlaşmaya varılabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Capito, Fox News Sunday programına yaptığı açıklamada her iki tarafında hala aynı oyunda olduğunu kaydetti.

Capito, altyapı paketi konusunda Biden yönetimi ve Beyaz Saray yetkilileriyle müzakereleri yürüten 6 Cumhuriyetçi senatöre liderlik ediyor.

Cumhuriyetçi senatörler klasik altyapı projeleri için 928 milyar dolarlık bir öneri sundular.

Biden yönetiminin son önerisi ise 1.7 trilyon dolar.

İki taraf paketin meblağı ve bu pakete nasıl kaynak sağlanacağı konusunda farklı noktadalar.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ABC televizyonuna yaptığı açıklamada Cumhuriyetçiler’in karşı önerisini doğru yönde atılmış bir hareket olarak niteledi ancak birçok soru işaretini de beraberinde getirdiğini söyledi.

Buttigieg, altyapıya yatırımın önemine vurgu yaptı ve bunun iklim değişikliğinin de hesaba katılarak yapılması gerektiğinin mesajını verdi.

Buttigieg ayrıca COVID-19’la mücadele çerçevesinde ayrılan kaynağın Cumhuriyetçiler’in istediği şekilde altyapı paketine aktarılmasına karşı olduğunun mesajını da verdi.

Capito, Beyaz Saray’daki görüşmeleri yapıcı olarak nitelemiş ancak Biden’ın danışmanları Cumhuriyetçiler’in bazı düşüncelerine mesafeli yaklaşmıştı.

Cumhuriyetçiler şirketlere ve zenginlere yönelik vergi artışına karşı. Capito, Senato’da bunun için oy kullanmayacağını söylüyor.

İki taraf arasındaki müzakerelerin yeni haftada da devam etmesi bekleniyor. Senato 7 Haziran’da işbaşı yapacak.

Biden ise altyapı paketi konusunda partisinden ‘yola tek başımıza devam edelim’ baskısı altında.

Buttigieg de bu konuya dikkat çekti ve zamanın sınırsız olmadığını vurguladı. Demokrat Senatör Kirsten Gillibard da CNN televizyonuna yaptığı açıklamada Cumhuriyetçiler’i daha fazla beklemenin yanlış adım olacağını kaydetti.

Senato’da birçok yasa tasarısı için 60 oy gerekiyor. Altyapı paketi konusunda yapılacak bir oylamayla Demokratlar bunu aşabilir. Eğer 51 sayısına ulaşabilirlerse paketle ilgili 60 oy bandının aşılmasına gerek kalmayacak.

Demokratlar’ın tamamının buna destek vermesi şüpheli.

100 üyeli Senato'da 50 Demokrat ve 50 Cumhuriyetçi senatör bulunuyor.

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