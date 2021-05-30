Altyapı Paketinde Uzlaşma Olur mu?

Cumhuriyetçi Senatör Shelley Moore Capito, altyapı paketi konusunda müzakerelerin ilerlediğini ve gerçek bir anlaşmaya varılabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Capito, Fox News Sunday programına yaptığı açıklamada her iki tarafında hala aynı oyunda olduğunu kaydetti.

Capito, altyapı paketi konusunda Biden yönetimi ve Beyaz Saray yetkilileriyle müzakereleri yürüten 6 Cumhuriyetçi senatöre liderlik ediyor.

Cumhuriyetçi senatörler klasik altyapı projeleri için 928 milyar dolarlık bir öneri sundular.

Biden yönetiminin son önerisi ise 1.7 trilyon dolar.

İki taraf paketin meblağı ve bu pakete nasıl kaynak sağlanacağı konusunda farklı noktadalar.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ABC televizyonuna yaptığı açıklamada Cumhuriyetçiler’in karşı önerisini doğru yönde atılmış bir hareket olarak niteledi ancak birçok soru işaretini de beraberinde getirdiğini söyledi.

Buttigieg, altyapıya yatırımın önemine vurgu yaptı ve bunun iklim değişikliğinin de hesaba katılarak yapılması gerektiğinin mesajını verdi.