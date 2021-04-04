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Altyapı Paketine Destek Var “Biden Planı”na Yok

04.04.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’da yapılan bir anket halkın yüzde 79’unun yollar, demiryolu, limanlar ve köprülerin bakımdan geçirilmesine destek verdiğini ortaya koydu. Ancak aynı ankete göre halkın önemli bir bölümü paket “Biden planı” olarak sunulduğunda destek vermiyor

Altyapı Paketine Destek Var “Biden Planı”na Yok

Amerika’da yapılan bir anket halkın yüzde 79’unun yollar, demiryolu, limanlar ve köprülerin bakımdan geçirilmesine destek verdiğini ortaya koydu. Ancak aynı ankete göre halkın önemli bir bölümü paket “Biden planı” olarak sunulduğunda destek vermiyor.

Ankete göre halkın yüzde 71’i hızlı internetin bütün Amerikalılar’ın hizmetine sunulmasına destek veriyor.

Yüzde 68’i her bir boru hattının değiştirilmesi taraftarı. Yüzde 66’sı da yenilenebilir enerjide vergi indiriminin uygun olduğunu düşünüyor.

Amerikalılar ayrıca Biden’ın altyapı paketini ödeme planına da destek veriyor. Ankete göre halkın yüzde 64’ü şirketlerin vergilerinin arttırılmasını destekliyor.

Ancak ankette dikkat çeken nokta genel sorulardan Biden’ın sunduğu paket şeklinde özel sorulara gelince pakete destek önemli ölçüde düşüyor.

Halkın sadece yüzde 45’i Biden yönetiminin altyapı planına destek vereceğini belirtiyor.

Yüzde 27’si plana karşı ve yüzde 28’i de kararsız olduğunu kaydediyor.

Anketteki düşüş parti çizgisinde. 10 Cumhuriyetçi seçmenden sadece 2’si, 10 bağımsız seçmenden de sadece 3’ü Biden’ın altyapı planına destek verdiğini belirtiyor.

10 Demokrat’tan 7’si plana destek veriyor.

Cumhuriyetçiler planı şiddetli bir şekilde eleştiriyor. Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell özellikle planda yer alan vergi artışlarına tepkili. Cumhuriyetçiler ayrıca planın “çevreci”olarak nitelenen bölümlerine de karşı.

Bazı Demokrat isimler de planla ilgili endişelerini dile getirmiş durumda.

Georgetown Üniversitesi’ndeki ekonomistler ise 1.5 trilyon tutarındaki altyapı yatırımının 15 milyon iş yartabileceği düşüncesinde.

Biden, geçen hafta içinde yaklaşık 2.3 trilyon dolarlık altyapı planını kamuoyuna sunmuştu.

Biden’ın bu ay içinde altyapı paketinin ikinci bölümünü açıklaması bekleniyor. Paketin toplamda 4 trilyon doları bulması bekleniyor.

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