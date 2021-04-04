Altyapı Paketine Destek Var “Biden Planı”na Yok

Amerika’da yapılan bir anket halkın yüzde 79’unun yollar, demiryolu, limanlar ve köprülerin bakımdan geçirilmesine destek verdiğini ortaya koydu. Ancak aynı ankete göre halkın önemli bir bölümü paket “Biden planı” olarak sunulduğunda destek vermiyor.

Ankete göre halkın yüzde 71’i hızlı internetin bütün Amerikalılar’ın hizmetine sunulmasına destek veriyor.

Yüzde 68’i her bir boru hattının değiştirilmesi taraftarı. Yüzde 66’sı da yenilenebilir enerjide vergi indiriminin uygun olduğunu düşünüyor.

Amerikalılar ayrıca Biden’ın altyapı paketini ödeme planına da destek veriyor. Ankete göre halkın yüzde 64’ü şirketlerin vergilerinin arttırılmasını destekliyor.

Ancak ankette dikkat çeken nokta genel sorulardan Biden’ın sunduğu paket şeklinde özel sorulara gelince pakete destek önemli ölçüde düşüyor.

Halkın sadece yüzde 45’i Biden yönetiminin altyapı planına destek vereceğini belirtiyor.

Yüzde 27’si plana karşı ve yüzde 28’i de kararsız olduğunu kaydediyor.

Anketteki düşüş parti çizgisinde. 10 Cumhuriyetçi seçmenden sadece 2’si, 10 bağımsız seçmenden de sadece 3’ü Biden’ın altyapı planına destek verdiğini belirtiyor.