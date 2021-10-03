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Altyapı Paketleri Tehlikede mi?

03.10.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kongre’deki Demokratlar’ın kendi aralarındaki anlaşmazlığı nedeniyle Başkan Joe Biden’ın çok önem verdiği iki altyapı paketinin akıbeti tartışmalı hale geldi. Biden paketlerle ilgili Temsilciler Meclisi'nde son yaşananları 'hayal kırıklığı' olarak niteledi

Kongre’deki Demokratlar’ın kendi aralarındaki anlaşmazlığı nedeniyle Başkan Joe Biden’ın çok önem verdiği iki altyapı paketinin akıbeti tartışmalı hale geldi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi partilerüstü şekilde Senato’da kabul edilen 1 trilyon dolarlık altyapı paketinin Temsilciler Meclisi’ndeki oylamasını erteledi.

Ertelemenin nedeni daha büyük miktarda ve sosyal altyapı paketi olarak nitelenen planla ilgili Demokrat üyeler arasında tam bir uzlaşma olmaması.

Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Parti içindeki yenilikçi kanat 3.5 trilyon dolar olarak düşünülen sosyal altyapı paketiyle ilgili Kongre’de ilerleme sağlanmasını istiyor. Merkeziyetçi kanat ise bir ilerleme sağlanmadan 1 trilyon dolarlık paketin Temsilciler Meclisi’nde onaylanmasını istiyor.

Temsilciler Meclisi’nde merkez kanatta yer alan bazı Demokrat üyelerle Demokrat Senatörler Joe Manchin ve Kristin Sinema 1 tilyon dolarlık paketin Eylül ayı sonunda oylanmasını istiyordu.

Ancak parti içindeki yenilikçi kanattan isimler 3.5 trilyon dolarlık sosyal altyapı paketinin Kongre’den geçmesinin garanti edilmemesi halinde 1 trilyon dolarlık pakete destek vermeyeceklerini açıkladı.

İki taraf da geri adım atmayınca paketlerle ilgili bir ilerleme sağlanamadı.

Başkan Joe Biden konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada herkesin hayal kırıklığı içinde olduğunu kaydetti ve bunun hükümet işlerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Başkan, paketlerin Kongre’den geçmesi konusunda kararlı olduğunun mesajını da verdi ve “İnanıyorum bunu başarabilirim” ifadesini kullandı.

Amerika başkanı bununla birlikte paketlerle ilgili bir tarih vermekten kaçındı.

Beyaz Saray Kongre’deki Demokratlar’la yeni bir müzakere sürecine hazırlanıyor. Başkan Biden’ın önümüzdeki hafta parti içinde arabulucu bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Senato’da kabul edilen 1 trilyon dolarlık pakette ülkenin yolları, köprüleri, havayolları gibi birçok altyapı unsurunun yenilenmesi amaçlanıyor. 3.5 trilyon dolarlık pakette ise ücretsiz kolej eğitiminden sağlık sistemine kadar Amerikan toplumunun nerdeyse tamamını ilgilendiren yatırımlar yer alıyor.

Bazı Demokrat Kongre üyeleri 3.5 trilyon doların oldukça fazla olduğunu belirterek paketin bütçesine de karşı çıkıyor.

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