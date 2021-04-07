“Altyapı Planını Şirketlerle Görüşüyoruz”

ABD Başkanı Joe Biden, 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketi kapsamında büyük şirketlere vergi getirme planını bir kez daha savunacak. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, planla ilgili olarak Amazon dahil olmak üzere bazı şirketlerle irtibata geçildi.
Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki düzenlediği basın toplantısında altyapı planı kapsamında, küçük ve büyük şirketler, kırsal kesimdeki gruplar ve seçilmiş yetkililerle irtibata geçtiklerini ve Amazon’un da altyapı planına ilişkin görüşmelere katılan 20 şirket ve grup arasında yer aldığını söyledi.
Amazon’dan Çarşamba günü konuya ilişkin açıklama gelmedi; ancak şirketin CEO’su Jeff Bezos, Salı günü yaptığı açıklamada altyapı planı kapsamında kurumlar vergisinin artırılmasına destek verdiğini belirtmişti.
Bezos, şirketin ABD Başkan Biden’ın Amerika’nın altyapısına yapılacak cesur yatırımlar yapılmasına destek verdiğini kaydetmişti.
ABD Başkanı Joe Biden’ın dev altyapı planının bazı unsurlarına Cumhuriyetçiler’den, şirketlerden ve kendi partisi Demokrat Parti içinden itirazlar var. Altyapı planının hayata geçmesi için Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.
ABD Başkanı Biden’ın Beyaz Saray’ın hemen karşısındaki Eisenhower Ofis Binası’nda bugün yapacağı konuşmada, altyapı planına destek araması bekleniyor.
Biden’ın en büyük şirketler arasında yer alan 91 şirketin 2019 yılında hiç federal vergi ödememesinin neden kabul edilebilir olduğu konusunda plana itiraz eden taraflara meydan okuması bekleniyor.
Plan kapsamında önümüzdeki sekiz yıl boyunca yol, köprü bakım ve onarımı, internet erişiminin güçlendirilmesi, iç imalatın artırılması ve yüksek hız tren projesi gibi projelere yatırım yapılması planlanıyor.
Altyapı planına ayrılacak fonlara en büyük payın büyük şirketlere yönelik kurumlar vergisinde yapılacak artıştan gelmesi planlanıyor.
“Navalny cezaevinde olduğu sürece sağlığından Rus hükümeti sorumlu”
Beyaz Saray sözcüsünün Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında gündeminde Rusya’da muhalif lider Aleksey Navalny’nin sağlığının kötüleşmeye başladığına ilişkin haberler de vardı.
Sözcü Jen Psaki, bu konuya ilişkin gelen haberlerin rahatsız edici olduğunu belirtti ve Rus yetkililere Navalny’nin güvenlik ve sağlığının korunması çağrısında bulundu.
Beyaz Saray sözcüsü, “Cezaevinde bulunduğu sürece, Navaly’nin sağlığından Rus hükümeti sorumlu” dedi.
“Nükleer silahsızlanmanın yolunu açacaksa Kuzey Kore ile diplomasiye hazırız”
Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki’nin düzenlediği basın toplantısında dış politika başlıkları da gündeme geldi.
Kuzey Kore konusuna değinen Jen Psaki, nükleer silahsızlanmanın yolunu açması halinde, ABD’nin Kuzey Kore ile diplomasi seçeneğini değerlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.
Biden Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü
ABD’nin Ortadoğu’daki önemli müttefiklerinden olan Ürdün’de eski Veliaht Prens Hamza’nın ev hapsine alındığı ve Ürdünlü yetkililerin Prens Hamza’nın aralarında bulunduğu bir grubu devlete karşı komplo ile suçlamasıyla yaşanan siyasi gelişmeler de gündemdeydi.
Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ürdün Kralı Abdullah ile telefonda görüştüğünü ve görüşmeye ilişkin yazılı açıklamanın da yapılacağını belirtti.