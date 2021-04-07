“Altyapı Planını Şirketlerle Görüşüyoruz”

ABD Başkanı Joe Biden, 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketi kapsamında büyük şirketlere vergi getirme planını bir kez daha savunacak. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, planla ilgili olarak Amazon dahil olmak üzere bazı şirketlerle irtibata geçildi.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki düzenlediği basın toplantısında altyapı planı kapsamında, küçük ve büyük şirketler, kırsal kesimdeki gruplar ve seçilmiş yetkililerle irtibata geçtiklerini ve Amazon’un da altyapı planına ilişkin görüşmelere katılan 20 şirket ve grup arasında yer aldığını söyledi.

Amazon’dan Çarşamba günü konuya ilişkin açıklama gelmedi; ancak şirketin CEO’su Jeff Bezos, Salı günü yaptığı açıklamada altyapı planı kapsamında kurumlar vergisinin artırılmasına destek verdiğini belirtmişti.

Bezos, şirketin ABD Başkan Biden’ın Amerika’nın altyapısına yapılacak cesur yatırımlar yapılmasına destek verdiğini kaydetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın dev altyapı planının bazı unsurlarına Cumhuriyetçiler’den, şirketlerden ve kendi partisi Demokrat Parti içinden itirazlar var. Altyapı planının hayata geçmesi için Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.