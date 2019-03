"Altyapı sorunu çözülmemiş tek bir şehrimiz kalmayacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Altyapı sorunu çözülmemiş tek bir şehrimiz, beldemiz, köyümüz ve mahallemiz kalmayacak. Şehirlerimizin tamamında tarihimizi ve kültürümüzü yaşatacağız. Çevremizi sonuna kadar koruyacağız. 2023'ün marka şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Kurum, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'nın Sarayönü ilçesindeki Belediye Hizmet Binası Açılış Töreni'nde, memleketinde, hemşehrileriyle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Program öncesi şehirde 3 bin 200 vatandaşın yaşayacağı sosyal konutlar için protokol imzalandığını belirten Kurum, "Konya'mız her anlamda büyüyor, her anlamda gelişiyor, şanına yakışır bir konuma her gün bir adım daha yaklaşıyor. Sarayönü de bu büyümeden hak ettiği payı alıyor." ifadesini kullandı.

Sarayönü'ne bir millet bahçesi yapılacağını aktaran Kurum, ilçede yapımı devam eden ve yapılması planlanan projelere ilişkin bilgi verdi.

Cumhur İttifakı'nın ülkenin her noktasında kusursuz bir şekilde ilerlediğine dikkati çeken Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: