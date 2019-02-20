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Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, riskli binalar hakkında konuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 13:11 | Son Güncelleme

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, çökme riski taşıyan binalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, çökme riski taşıyan binalar hakkında açıklamalarda bulundu. Riskli binaların tespiti hakkında konuşan Vedad Gürgen; “herkes kendi binasını kontrol ettirsin” dedi.
Kartal’da çöken 8 katli binanın olduğu bölgede araştırmalarda bulunan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, çökme riski taşıyan binaların tespiti hakkında açıklamalarda bulundu. Vedad Gürgen, hem belediyelerin hem de binalarda oturan vatandaşların riskli olarak bildikleri yerleri bakanlığa bildirmeleri gerektiğini belirtti. Gürgen; “Demirlerin paslanmasıyla birlikte o taşıyıcı sistemin özelliği kalmıyor. Yaşadığımız bu süreçte de bunları gözlemledik. Burada özellikle vatandaşlara şunun mesajını da vermemiz lazım; insanlar en iyi kendi yaşadıkları binaları kendileri bilir. Binalarından taşıyıcı sistemlerinde zarar oluşmuşsa, çatlamalar varsa, ezilmeler varsa yapı tespitiyle ilgili lisans verilmiş kuruluşlara müracaat etmeleri lazım. Dün Çevre ve Şehircilik Bakanımız imzasıyla yayımlanan bir genelge oldu Türkiye’nin 81 iline yönelik. Hem dönüşüm stratejilerini belirlemeleri açısından hem de bundan sonraki kendilerinin riskli olarak gördükleri alanları belirleyip bir az önce dönüşüm sürecine sokmak için bakanlığımıza bildirilmesi konusunda. Biz burada hem vatandaşlarımıza hem de tekrar belediyelere sesleniyoruz, ne olur riskli olarak gördükleri bildikleri bölgeleri tespit edip bakanlığa göndersinler, bunların dönüşüm süreçlerini gerçekleştirelim. Artık böyle yılların yıprattığı nemden çürümüş, yapısal olarak bozuk, taşıyıcı sistemi yetersiz olan kötü binaların içerisinde insanlarımız yaşamasın. Sonucunda Yeşilyurt apartmanında karşılaştığımız gibi olaylarla karşılaşmak istemiyoruz, bu Türkiye’de son olsun istiyoruz. Vatandaşlarımıza da gerçekten büyük bir görev düşüyor, ne olur herkes kendi binasını kontrol ettirsin” dedi.

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