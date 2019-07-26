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"Altyapının iyileştirilmesi anlamında çok iyi yol katedildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 16:58 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu: - "(Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Altyapının iyileştirilmesi anlamında çok iyi yol katedildi. Düzce Valiliğimiz ve AFAD iş birliğinde, ilgili birçok kurumun desteğinin ve yüzlerce iş makinesinin katılımıyla iyileştirme faaliyetlerinde çok ciddi yollar alındı" - "Afetlere AFAD'ın hazır olması yetmez. Afetlere her bir kurumun, bireylerin hazır olması gerekir"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelana ilişkin, "Altyapının iyileştirilmesi anlamında çok iyi yol katedildi. Düzce Valiliğimiz ve AFAD iş birliğinde, ilgili birçok kurumun desteğinin ve yüzlerce iş makinesinin katılımıyla iyileştirme faaliyetlerinde çok ciddi yollar alındı." dedi.

Güllüoğlu, Malatya'da yapılan "8. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Tatbikatı" kapsamında bir otelde düzenlenen "Ulusal Düzeyde Planlama, Müdahale ve İyileştirme: Türkiye’de Çok Sektörlü Koordinasyon" konulu panelde sunum yaptı.

Afetler karşısında AFAD'ın konumunun önemli olduğunu belirten Güllüoğlu, beraber çalışıldığı zaman olası afet durumlarından kurtulabileceklerini kaydetti.

Türkiye'de sağlıktan sadece Sağlık Bakanlığının sorumlu olmasının beklenemeyeceğini, bu alanın medya, okul, yerel yönetimler gibi ayaklarının da bulunduğunu dile getiren Güllüoğlu, "Afetlere AFAD'ın hazır olması yetmez. Afetlere her bir kurumun, bireylerin hazır olması gerekir. Ben ısrarla kötü bir evde oturmayı, ısrarla yıkılması öngörülen bir evde oturmayı tercih ediyorsam kamu kurumlarının yapabileceği çok bir şey yoktur." diye konuştu.

- "Birçok köye elektrik ve su yeniden bağlandı"

Güllüoğlu, panelin ardından bir gazetecinin Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelan sonrası yaşanan gelişmeleri sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Düzce'de iki yavrumuzu arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan iyileştirme anlamında 8'inci gündeyiz. Altyapının iyileştirilmesi anlamında çok iyi yol katedildi. Düzce Valiliğimiz ve AFAD iş birliğinde, ilgili birçok kurumun desteğinin ve yüzlerce iş makinesinin katılımıyla iyileştirme faaliyetlerinde çok ciddi yollar alındı. Bir çok köye elektrik ve su yeniden bağlandı. Vatandaşlarımıza ödemeler yapılmaya başlandı. İki önceliğimiz var. Birincisi o iki yavrumuza bir an önce ulaşmak. Diğeri ise iyileştirme faaliyetlerini hızlandırıp hayatın normale dönmesini sağlamak. Umarım iki yavrumuza bir an önce ulaşabiliriz."

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"8. UMKE Tatbikatı" AFAD Düzce Malatya mehmet güllüoğlu

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