Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelana ilişkin, "Altyapının iyileştirilmesi anlamında çok iyi yol katedildi. Düzce Valiliğimiz ve AFAD iş birliğinde, ilgili birçok kurumun desteğinin ve yüzlerce iş makinesinin katılımıyla iyileştirme faaliyetlerinde çok ciddi yollar alındı." dedi.

Güllüoğlu, Malatya'da yapılan "8. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Tatbikatı" kapsamında bir otelde düzenlenen "Ulusal Düzeyde Planlama, Müdahale ve İyileştirme: Türkiye’de Çok Sektörlü Koordinasyon" konulu panelde sunum yaptı.

Afetler karşısında AFAD'ın konumunun önemli olduğunu belirten Güllüoğlu, beraber çalışıldığı zaman olası afet durumlarından kurtulabileceklerini kaydetti.

Türkiye'de sağlıktan sadece Sağlık Bakanlığının sorumlu olmasının beklenemeyeceğini, bu alanın medya, okul, yerel yönetimler gibi ayaklarının da bulunduğunu dile getiren Güllüoğlu, "Afetlere AFAD'ın hazır olması yetmez. Afetlere her bir kurumun, bireylerin hazır olması gerekir. Ben ısrarla kötü bir evde oturmayı, ısrarla yıkılması öngörülen bir evde oturmayı tercih ediyorsam kamu kurumlarının yapabileceği çok bir şey yoktur." diye konuştu.