"Altyapıya destek ve yatırımlarımız artarak devam edecek"

İZMİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Futbolun ve sporun geldiği noktada iyi ve kaliteli üretim yapamayan kulüplerin finansal açmazları büyümeye devam edecek." dedi. Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesini ziyaret eden Kasapoğlu, tesislerde incelemelerde bulundu. Kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, altyapı sporcuları ve antrenörler tarafından karşılanan Kasapoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Kasapoğlu, yeni sezonda ilk kulüp ziyaretini Altınordu'ya yapmasının bir sebebi olduğunu söyledi. Altınordu'ya, genç futbolcuları yetiştirme görevini layıkıyla yerine getirdiği için teşekkür eden Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Türkiye'nin insan kaynağı oldukça genç ancak maalesef spor özelinde, bu kaynağın verimlilik ve etkinliğinde bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntıların birçok tarihsel ve yapısal sebebi var. Özellikle taraftar ve sporseverler nezdinde oluşmuş eksik ya da yanlış bilgilerin etkisi de gözardı edilmemelidir. Öncelikle bu eksik veya yanlış bilgilendirmelerin bazılarına değinerek bu konuların kamuoyunda sorgulanmasını, tartışılmasını isterim."

Kasapoğlu, tüm branşlarda olduğu gibi futbolda da iyi ve kaliteli sporcu yetiştirmenin, başarının en önemli faktörlerinden birisi olduğuna işaret etti. Bu noktada en önemli mihenk taşının da üretimin devamlılığı olduğunu vurgu yapan Kasapoğlu, "Dünya futbolunun kulüpler bazında merkezi Avrupa'dır. Avrupa'nın en başarılı kulüplerine bir bakarsak transferlerin yanında üretimin de ne kadar önemli olduğunu gözlemleyebiliriz. Son dört sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan Real Madrid’in bu sezonki 27 kişilik kadrosunda altyapısından 9, toplamda 17 İspanyol futbolcusu var. Barcelona'da bu sayı 8. Manchester City'de ise altyapıdan hiç oyuncu yok. Bence başarılı modeller üreten kulüplerden çıkıyor. Üretimi, takibi kuvvetli kulüpler kadrolarını iyi yabancılar ile destekleyerek sürdürülebilir başarı elde ediyor." dedi. Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın İsveç maçındaki kadrosunun yaş ortalamasının 25'in biraz üzerinde olduğunu anımsattı. Kulüplerin artık uzun vadeli ve sürdürülebilir bir sistemi tercih etmesi gerektiğine dikkati çeken Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Futbolun ve sporun geldiği noktada iyi ve kaliteli üretim yapamayan kulüplerin finansal açmazları büyümeye devam edecek. O yüzden Bakanlık olarak Altınordu modelinin gelişmesi ve tüm ülkeye yayılması adına bu misyondaki kulüplerimizi diğerlerinden biraz daha farklı ve fazla destekleyeceğiz. Büyük taraftar kitlelerine sahip kulüplerimizin de yine en büyük başarılarında imzası olan altyapı etkisinin varlığını hatırlamalarını diliyorum." Son zamanlarda büyük takımların kadrolarında altyapıdan yetişen genç oyuncuları gördükçe mutlu olduklarını dile getiren Kasapoğlu, böyle sporcuların sayısının artmasını temenni etti. Türkiye Futbol Federasyonunun altyapıları önceleyen güzel çalışmaları olduğunu bildiğini anlatan Kasapoğlu, "Kulüplerimizin de federasyonumuzla ortak stratejiler üretip uzun soluklu başarılara imza atacağını umut ediyorum. İnşallah 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonunun ev sahipliğinin kazanılmasıyla futboldaki gelişimimiz yeni bir ivme kazanacaktır. İnanıyorum ki bu yeni dönemin kazanımlarıyla Türk futbolu, kulüpleri, milli takımları ve sporcuları dünyada hak ettiğimiz yerde olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bizler de Türk sporunun neferleri olarak sporumuzun gelişimi adına her türlü desteği vermeye hazırız. Bu yolda inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak altyapıya destek ve yatırımlarımız artarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bu meseleyi Türk sporuna çağ atlatacak bir çare olarak gördüklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Bu toprakların çocuklarına inanıyor, güveniyoruz. Onların enerjileri, heyecanları, inançları bize güç veriyor." dedi. Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da bu toprakların çocuklarına imkan verilmesi halinde neler yapabileceklerinin örneklerinin olduğunu belirterek, kendilerinin de bunun için çalıştıklarını kaydetti. Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu'na porselen futbol topu ile imzalı milli forma hediye edildi. Daha sonra Karabağlar ilçesine geçen Bakan Kasapoğlu, yapımı tamamlanmak üzere olan Karabağlar Gençlik Merkezi ile yanındaki spor salonunda incelemelerde bulundu. Kasapoğlu, ardından gençlik merkezinin yanındaki Biruni Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçesindeki gençlerle bir araya geldi ve kendilerine spor malzemesi dağıttı.

"Altyapıya destek ve yatırımlarımız artarak devam edecek"

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Futbolun ve sporun geldiği noktada iyi ve kaliteli üretim yapamayan kulüplerin finansal açmazları büyümeye devam edecek" - "Bakanlık olarak Altınordu modelinin gelişmesi ve tüm ülkeye yayılması adına

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