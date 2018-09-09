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Alucra'daki kazada MHP İlçe Başkanı öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 16:01 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Alucra ilçesinde kullandığı hafif ticari araçla uçurumdun yuvarlanan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Vehbi Usta (46) yaşamını yitirdi.

Alucra'daki kazada MHP İlçe Başkanı öldü

Hakan KABAHASANOĞLU/ALUCRA (Giresun), (DHA) - GİRESUN'un Alucra ilçesinde kullandığı hafif ticari araçla uçurumdun yuvarlanan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Vehbi Usta (46) yaşamını yitirdi.
Kaza, Alucra ilçesi Gürbulak köyü yakınlarında bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Alucra MHP İlçe Başkanı Vehbi Usta, direksiyon kontrolünü yitirdiği 28 DL 770 plakalı hafif ticari aracıyla uçurumdan yuvarlandı. Kazada, Vehbi Usta olay yerinde yaşamını yitirdi. Usta'nın cansız bedeni, sağlık ekipleri tarafından Alucra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Alucra'daki kazada MHP İlçe Başkanı öldüAlucra'daki kazada MHP İlçe Başkanı öldü

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