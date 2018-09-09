Alucra'daki kazada MHP İlçe Başkanı öldü

Hakan KABAHASANOĞLU/ALUCRA (Giresun), (DHA) - GİRESUN'un Alucra ilçesinde kullandığı hafif ticari araçla uçurumdun yuvarlanan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Vehbi Usta (46) yaşamını yitirdi.
Kaza, Alucra ilçesi Gürbulak köyü yakınlarında bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Alucra MHP İlçe Başkanı Vehbi Usta, direksiyon kontrolünü yitirdiği 28 DL 770 plakalı hafif ticari aracıyla uçurumdan yuvarlandı. Kazada, Vehbi Usta olay yerinde yaşamını yitirdi. Usta'nın cansız bedeni, sağlık ekipleri tarafından Alucra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı
Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tiyatro sahnesindeki fotoğrafı!
Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var
Son dakika! İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'den korkutan uyarı: Düşmanları korkutmak için gücünüzü artırın
Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!
Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia
Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
80 bin kişi alınacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum