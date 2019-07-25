Alüminyum folyo ve sütyen düzenekli hırsızlık

Antalya'da elektronik ürün satan mağazalardan alüminyum folyolu, kuyumculardan ise sütyenli düzenekle hırsızlık yaptıkları belirlenen biri kadın 3 şüpheli, Kütahya'da gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Antalya'da çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin içinde olduğu kiralık bir otomobilin kente giriş yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucunda, Antalya'da 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen ve benzer suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan Sinan Y, (28), Serhat Y. (29) ve Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince dolandırıcılık suçundan aranan Gizem A, (27) Kütahya-Eskişehir kara yolundaki mağazaların bulunduğu bölgede düzenlenen operasyonla yakalandı.

"Uyuşturucu madde kullanma" suçundan da kayıtları bulunan şüphelilerin içinde olduğu otomobilde yapılan aramada, hırsızlık için kullanılan alüminyum folyo düzenekli poşetler, sütyen düzeneği, CD çalar içine gizlenmiş 1 gram eroin ve çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.