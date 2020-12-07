HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alüminyum folyoyla gizlenen uyuşturucu ’Gece’ye takıldı

Alüminyum folyoyla gizlenen uyuşturucu ’Gece’ye takıldı

07.12.2020 19:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da polisin durdurduğu aracın motor kısmına alüminyum folyoya sarılmış poşetlerde gizlenen uyuşturucu, narkotik köpeği ‘Gece’ tarafından saniyeler içerisinde bulundu.Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri ilçe merkezinde gerçekleştirdikleri denetimlerde şüphelenilen bir otomobili durdurup narkotik dedektör köpeği ‘Gece’ ile arama yaptı.

Amasya’da polisin durdurduğu aracın motor kısmına alüminyum folyoya sarılmış poşetlerde gizlenen uyuşturucu, narkotik köpeği ‘Gece’ tarafından saniyeler içerisinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri ilçe merkezinde gerçekleştirdikleri denetimlerde şüphelenilen bir otomobili durdurup narkotik dedektör köpeği ‘Gece’ ile arama yaptı. Köpeğin aracın kaputundaki iki yere saniyeler içinde tepki vermesi üzerine yapılan incelemede 311,45 gram uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucunun tespit edilmemesi için alüminyum folyoya sarıldığı belirlenirken, araçta bulunan K.B. ve B.B. gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin koronavirüs aşısı ve saklandığı oda İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin koronavirüs aşısı ve saklandığı oda
Belediyede koronavirüs şoku! 134 personel...Belediyede koronavirüs şoku! 134 personel...
7 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!7 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgın açıklaması

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü

DİSK'ten flaş asgari ücret açıklaması

DİSK'ten flaş asgari ücret açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Lokantaların paket servis saatlerinde değişiklik

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Lokantaların paket servis saatlerinde değişiklik

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

Gümüşhane'de film sahnesi gerçek oldu! Evin altında 12 metre tünel kazıp, define ararken yakalandılar

Film sahnesi gerçek oldu! Suçüstü yakalandılar

7 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bodrum'da 29 belediye personelinin testi pozitif çıktı, 134 personel karantinaya alındı

Belediyede koronavirüs şoku! 134 personel...

Korkunç olay! 4 çocuk annesi Duygu, kendini astı

Korkunç olay! Ailesi bu halde buldu

Erzurum'daki vahşette kahreden detay! 'Raci bizi vurmaya geliyor'

Kahreden detay ortaya çıktı: Raci bizi vurmaya geliyor

Tehlikeli yolculuk! Canlarını hiçe saydılar

Tehlikeli yolculuk! Canlarını hiçe saydılar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.