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Alya dizisinden ilk kare geldi! Hande Ataizi ve Edis Görgülü Alya dizisinden ilk kareyi paylaştı!

09.10.2020 14:00 | Son Güncelleme:
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Alya dizisinden ilk kare geldi! Hande Ataizi ve Edis Görgülü Alya dizisinden ilk kareyi paylaştı!

Türk-Amerikan ortak yapımı bilim kurgu ve aksiyon dizisi olma özelliğini taşıyan Alya setinden ilk fotoğraf geldi. Alya dizisinin oyuncuları Hande Ataizi ve Edis Görgülü set hallerini paylaştı. Hande Ataizi’nin paylaşımı yoğun ilgiyle karşılaştı.

Çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleştirilen Alya dizisine olan merak her geçen gün artıyor. Netflix’te hayranlarıyla buluşmak için gün sayan diziden yayınlanan ilk fotoğraf izleyicisini heyecanlandırdı. Yönetmenliğini Can Evronol’un, görüntü yönetmenliğini ise Ashton J. Harrewyn’in üstelendiği Alya dizisinin başrollerini şarkıcı Edis ve Jandae Perçem paylaşıyor. 8 bölümünden oluşması planlanan dizinin çekimleri büyük bir hızla devam ediyor. Yoğun aksiyon sahneleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi planlayan Alya dizisinin oyuncu kadrosunda Edis ve Jandae Perçem’in yanı sıra Hande Ataizi, Gonca Vuslateri, Alper Atak ile Cem Kurtoğlu yer alıyor. Büyük bir titizlikle çalışmaları devam eden dizinden yayınlanan set halleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

‘SET HALLERİ’

hande ataizi

Uzun süredir dizi ve film setlerinden uzak kalan Hande Ataizi, Alya projesiyle seyircisiyle hasret gidermeyi düşünüyor. Aksiyon sahnelerinin ağırlıklı olduğu dizideki rol arkadaşı Edis Görgülü’yle çekilen bir fotoğrafını paylaşan Ataizi, “Set halleri. Alya” notunu ekledi. Hande Ataizi’nin kamera arkasından yaptığı paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.

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