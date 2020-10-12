Alya dizisinin çekimleri başladı! Alya'nın oyuncuları kimler? Hangi platformda yayınlanacak?

Netflix’te hayranlarıyla buluşmak için gün sayan Alya dizisinin çekimleri başladı. Beykoz Kundura Fabrikası’ndaki stüdyolarda çekimleri başlanan Alya dizisinde başrolleri şarkıcı Edis, Hande Ataizi ve Jandae Perçem

Yönetmenliğini Can Evronol’un, görüntü yönetmenliğini ise Ashton J. Harrewyn’in üstelendiği Alya dizisinin ilk sezonu 8 bölümünden oluşacak.

Yoğun aksiyon sahneleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi planlayan Alya dizisinin oyuncu kadrosunda Edis, Hande Ataizi ve Jandae Perçem’in yanı sıra Gonca Vuslateri, Alper Atak ile Cem Kurtoğlu yer alıyor. Büyük bir titizlikle çalışmaları devam eden Alya'nın çekimleri New York ve Türkiye’de gerçekleşecek.



