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Alyazma Anıtı, kadın cinayetlerine tepki için siyah örtüyle kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 11:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi'nin çağrısıyla çok sayıda kadın, cinayete kurban giden 467 hemcinsinin adının yazılı olduğu Alyazma Anıtı önünde toplanıp, Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

Alyazma Anıtı, kadın cinayetlerine tepki için siyah örtüyle kapatıldı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi'nin çağrısıyla çok sayıda kadın, cinayete kurban giden 467 hemcinsinin adının yazılı olduğu Alyazma Anıtı önünde toplanıp, Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine tepki gösterdi. Kadın cinayetlerine tepki olarak, Alyazma Anıtı'nın üzeri siyah örtüyle kapatıldı.
Muratpaşa Belediyesi'nin çağrısı üzerine Alyazma Anıtı'nın önünden toplanan kadınlar, Kırıkkale'deki Emine Bulut cinayetini protesto etti. "Alyazma Anıtı'mıza şiddet kurbanı bir kadının daha adını yazmak istemiyoruz" sloganıyla toplanan kadınlar, cinayete kurban giden 467 kadının isminin yazılı olduğu, 6 metrelik anıtın üzerini siyah örtüyle kapattı.
Protestoya Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal da katıldı. Burada konuşma yapan Başkan Uysal, kadın cinayetlerini durdurmak için toplumca seferber olunması gerektiğini söyledi. Uysal, "Bu anıt cinayete kurban giden kadınların anısı yaşatabilmek için buraya dikildi. Bütün Türkiye, maalesef insanlarımızın belli duyarlılıkları sergileyemediğini gösteren Emine Bulut cinayeti ile bu konuyu tekrar gündemine aldı. Sadece üzülmek, bu olayların yaşanmamasını dilemekle kalmamalıyız. Bugün bir kadınımız daha bunu yaşamasın diyerek, Alyazma Anıtı'mızı bir günlüğüne yeni isimlere kapatıyoruz. Adalya Vakfı'mız cinayete kurban giden tüm kadınlarımızın eğitim hayatına devam eden çocuklarına burs verecek" dedi.
Konuşmanın ardından anıtın kapıları, temsili olarak 1 günlüğüne siyah kurdeleyle kapatıldı.

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Alyazma Anıtı, kadın cinayetlerine tepki için siyah örtüyle kapatıldıAlyazma Anıtı, kadın cinayetlerine tepki için siyah örtüyle kapatıldıAlyazma Anıtı, kadın cinayetlerine tepki için siyah örtüyle kapatıldı

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