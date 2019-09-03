Alzaymır hastaları geleneksel Türk sanatlarını öğreniyor

Merkezde bulmaca çözmek, puzzle ve boyama yapmak gibi etkinliklerle güne başladıklarını, öğleden sonra ebru ve ahşap atölyesine girildiğini anlatan Çalışkan, "Çeşitli oyunlar ve etkinliklerle onların hem sosyalleşmelerini hem de grup oluşturarak birlikte oyun oynamalarını sağlıyoruz. Alzaymır tedavi edilebilir bir hastalık değil sadece hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyoruz. Burada hastalarımız arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Bilişsel gelişimlerini biraz daha hızlandırabilecek puzzle gibi oyunlarla hastalığı yavaşlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yürüme ve tuvalet kontrolü olan, saldırgan olmayan, el becerilerini kullanabilen hastaları kabul ettiklerini belirten Çalışkan, kursiyerlerine haftada bir gün eğitim verdiklerini aktardı.

Üsküdar Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Merkezi'nde hizmet veren Alzheimer Hobi Merkezi, hasta ve yakınları için yaşam kaynağı oldu.

- "Ebru yaparken rahatlıyorum"

Hastalardan 69 yaşındaki 2 çocuk annesi ve 5 torunu olan Mürvet Öz, hastalıkla bir senedir mücadele ettiğini belirterek, "Her gün sabah yürüyüş yapıyorum. Merkezde ebru sanatını öğreniyorum. Geleneksel sanatları çok seviyorum. Ebru yaparken rahatlıyor ve mutlu oluyorum. Spor sanatla ilgilenmek beni rahatlatıyor." dedi.

Merkezden yararlanan 82 yaşındaki 2 çocuğu, 4 torunu olan Aziz Örkuş, resim yaptığını söyledi. Teşhisin 15 sene önce konulduğunu, ilaç tedavisi olduğunu anlatarak, "Şu an çok mutluyum ve hayatımdan memnunum." ifadelerini kullandı.

Emekli polis memuru 74 yaşındaki 3 çocuğu ve 5 torunu olan Mustafa Sağlam, eşi vefat ettiği için kızının evinde kaldığını anlatarak, "Oğlumla bu merkeze geldik. Evde yalnızlık çekiyorum, arada veya haftada bir gün de olsa burada güzel vakit geçiriyorum. Kendim de yemek yapabiliyorum. Çocuklarımı iyi yetiştirdim. Görevimi yaptığımı düşünüyorum. Şu an da bu merkez de resim boyamayla ilgileniyorum. Çeşitli beyin geliştirici aktivitelerde bulunuyorum. Bana hobi çalışmaları iyi geliyor, rahatlatıyor." diye konuştu.