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Alzaymır hastalarına Akdeniz tipi beslenme önerisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.10.2018 17:53 | Son Güncelleme

Alzaymır hastalarına Akdeniz tipi beslenme önerisi

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Görsev Yener, alzaymır hastalığından korunmak için Akdeniz tipi beslenme ve hareketli yaşamın çok önemli olduğunu söyledi.

Yener, Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi ve Santa Farma ilaç firması tarafından Fransız Kültür Merkezi'nde düzenlenen alzaymır bilgilendirme toplantısında, hastalığın 70 yaşından sonra sık görülmeye başlandığını belirtti.

Türkiye'de alzaymır hastalarının sayılarının belirlenmesi konusunda bir çalışma yapılmadığını ancak bu sayının 600 bin civarında olduğunu tahmin ettiklerini anlatan Yener, "Alzaymır hastalığından korunmak için Akdeniz tipi beslenme ve hareketli yaşam çok önemli" dedi.

Yener, orta yaşlarda obeziteye karşı önlem alınması gerektiğini, düzenli sportif aktivitenin de alzaymır hastalığıyla mücadelede önemli olduğunu kaydetti.

- "Erken tanı önemli"

Doç. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci de yaptığı konuşmada, bu hastalıkta erken tanının çok önemli olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Yaprak Seçil ise hastalığın ilerleyen süreçlerinde kişilerin yaşadıkları unutkanlık nedeniyle kaybolma olasılığı bulunduğunu belirterek, "Hastalara isim ve adreslerin yazılı olduğu bir bileklik takılmalı. Evin kapısı kilitli tutulmalı." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz tipi beslenme alzheimer hastalığı bilgilendirme toplantısı izmir spor

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