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Alzaymır hastası kadından haber alınamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 12:48 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4 gün önce ikamet ettiği evden ayrılarak bir daha kendisinden haber alınamayan alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor.Akhisar’a bağlı Durasıl Mahallesi’nde yaşayan alzaymır hastası Nadire Akgüneş (65), 4 gün önce çıktığı evine bir daha dönmedi.

Alzaymır hastası kadından haber alınamıyor

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4 gün önce ikamet ettiği evden ayrılarak bir daha kendisinden haber alınamayan alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor.
Akhisar’a bağlı Durasıl Mahallesi’nde yaşayan alzaymır hastası Nadire Akgüneş (65), 4 gün önce çıktığı evine bir daha dönmedi. Uzun süre kendisinden haber alınamaması üzerine Akgüneş’in ailesi kendi imkanlarıyla bölgede arama yaptı. Aramalarda bir sonuca ulaşamayan Akgüneş’in yakınları daha sonra durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, UMKE, AFAD, AKUT ve Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekipleri, 4 gündür geniş çaplı bir bölgede Nadire Akgüneş’i arama çalışmasına devam ediyor.
Öte yandan kaybolan kadının üzerinde kırmızı tişört, yeşil tülbent olduğu öğrenildi.

Alzaymır hastası kadından haber alınamıyor

Alzaymır hastası kadından haber alınamıyor

Alzaymır hastası kadından haber alınamıyor

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