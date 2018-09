"Alzaymır yakın dönem unutkanlıklarıyla başlar"

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, "Her bunama alzaymır değildir ama her alzaymır bir bunamadır. Dolayısıyla her bunama alzaymıra dönüşmez. Alzaymır bunaması yakın dönem unutkanlıklarıyla başlar." açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Tanrıdağ, "21 Eylül Dünya Alzaymır Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bunamanın, inme, parkinson, kafa travmasına bağlı bunama, psikiyatrik bunama, virütik bunama gibi çeşitli nedenlerle oluşabileceğini belirterek, bu bunama türlerinin alzaymır bunamasına benzemediğini aktardı.

Alzaymır hastalığının da bunamaya sebebiyet verdiğini anlatan Tanrıdağ, bu durumun unutkanlık bunaması şeklinde ortaya çıktığını belirterek, "Her bunama alzaymır değildir ama her alzaymır bir bunamadır. Dolayısıyla her bunama alzaymıra dönüşmez. Alzaymır bunaması yakın dönem unutkanlıklarıyla başlar." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tanrıdağ, alzaymır hastalığında en önemli kavramın erken teşhis olduğunu ve beyin check-up'ıyla bunun sağlanabileceğini vurguladı.