Alzheimer'a alışveriş şenliği ile destek olacaklar

“Türkiye Alzheimer Derneği”, alzheimer hastalarına ve hasta yakınlarına destek olmak amacıyla Raffles Hotel İstanbul Zorlu Center’da Alışveriş Şenliği düzenliyor. 05 Aralık’ta gerçekleşecek şenlik ile elde edilecek gelir, Alzheimer hastalarına ücretsiz bakım hizmeti sunan ‘gündüz yaşam evi’ne dönüşecek.

Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda halkın bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve bu hastalıktan mustarip kişi ve ailelerin yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla 1997 yılındakurulan “Türkiye Alzheimer Derneği”, alışveriş şenliği ile yeni bir gündüz yaşam evi açmayı hedefliyor.05 Aralık 2018 Çarşamba Günü, gerçekleştirilecek alışveriş şenliğinde Koton by Arzu Sabancı,Setur, Esma Dereboylu Güral, Art On, Jour de Nil, Payeds, Doğuş Çay gibi 30’un üzerinde marka stand açacak. Sabah 10:00’dan akşam 20:00’ye kadar devam edecek şenlikte, saat 16:00’da Stil Danışmanı Hande Anı Can, katılımcılarla bir söyleşi yapacak. Şenlikten elde edilecek gelirle Şişli’deki yeni gündüz yaşam evinin açılışı ve oraya gelecek hastaların rehabilitasyon çalışmalarının masrafları karşılanacak.

2011 yılında, Alzheimer hastalarının keyifli ve kaliteli zaman geçirmesi, hastalıklarının gerektirdiği rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması için kurulan “Gündüz Yaşam Ev”lerinde hastalara haftanın “5” günü ücretsiz hizmet veriliyor. “Alışveriş Şenliği” ülkemizde sayısı her yıl artan yaklaşık 650 bin Alzheimer hastasına ve hasta yakınına umut olacak.