Alzheimer'dan seks hayatına cilt bakımından kansere her şeye etki ediyor! Bağırsaklarınızı mutlu etmenin yolları

Sağlıklı bir bağırsak sağlıklı bağırsak mikrobiyomu gerektirir. Bağırsak mikrobiyomu ise bağırsaklarınızda yaşayan mikroorganizmaları ifade eder. Herkeste yaklaşık 200 farklı tür bakteri, virüs ve mantar vardır. Bazı mikroorganizmalar sağlığımız için zararlıdır, ancak birçoğu inanılmaz derecede faydalıdır ve hatta sağlıklı bir vücut için gereklidir.

Bağırsakta çok çeşitli bakterilere sahip olmanın diyabet, inflamatuar bağırsak hastalığı ve psoriatik artrit gibi durumların riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

BAĞIRSAK MİKROBİYOMU SAĞLIĞI NASIL ETKİLER?

Son yıllarda yapılan çalışmalar bağırsakların tahmin edildiğinden daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalar bağırsakların aşağıdaki durumları etkilediğini ortaya çıkardı:

Bağışıklık sistemi

Akıl sağlığı

Otoimmün hastalıklar

Endokrin bozuklukları

Gastrointestinal bozukluklar

Kalp-damar hastalığı

Kanser

SAĞLIKSIZ BAĞIRSAK SEMPTOMLARI

Gaz, şişkinlik, ishal, kabız gibi mide rahatsızlıkları

Ciltte tahriş

Yüksek stres seviyeleri

Uykusuz

Düzensiz yeme isteği

Bağışıklık sistemi zayıflığı

Hormon seviyelerinde dalgalanma

Hızlı kilo alma

Sık sık hastalanma

BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN NELER YAPMALISINIZ?

Bağırsak sağlığını iyileştirmek için öncelikle yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor. Sağlıklı beslenme, hareket ve sigara ve alkolden uzak durma bağırsak sağlığınızı çok ciddi şekilde iyileştirecektir. Bunların yanı sıra stresten uzak durup, düzenli uyursanız daha da iyi olacaktır. Prebiyotik, probiyotik alımı, bol su içme, yavaş yemek yeme gibi alışkanlıklar elde ettiğinizde bağırsaklarınız daha da iyi çalışmaya başlayacaktır.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN MUTLAKA YEMENİZ GEREKENLER

Diyet ve bağırsak sağlığı çok yakından bağlantılı görünmektedir. İşlenmiş, yüksek yağlı gıdalardan ve rafine şekerden kaçınmak, sağlıklı bir mikrobiyomu korumak için önemlidir, çünkü bu gıdalar zararlı bakterilerin büyümesini teşvik edebilir.

Yararlı bakterilerin büyümesini aktif olarak destekleyen ve genel sağlığınıza katkıda bulunan yiyebileceğiniz yiyecekler de vardır.

Yüksek lifli gıdalar

Sarımsak

Fermente (Lahana turşusu, yoğurt ve kefir)

Kolajen artırıcı gıdalar (Brokoli, et, yumurta, fındık, turunçgiller)



