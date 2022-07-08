Alzheimer'dan seks hayatına cilt bakımından kansere her şeye etki ediyor! Bağırsaklarınızı mutlu etmenin yolları

Sağlıklı bir bağırsak sağlıklı bağırsak mikrobiyomu gerektirir. Bağırsak mikrobiyomu ise bağırsaklarınızda yaşayan mikroorganizmaları ifade eder. Herkeste yaklaşık 200 farklı tür bakteri, virüs ve mantar vardır. Bazı mikroorganizmalar sağlığımız için zararlıdır, ancak birçoğu inanılmaz derecede faydalıdır ve hatta sağlıklı bir vücut için gereklidir.
Bağırsakta çok çeşitli bakterilere sahip olmanın diyabet, inflamatuar bağırsak hastalığı ve psoriatik artrit gibi durumların riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
Son yıllarda yapılan çalışmalar bağırsakların tahmin edildiğinden daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalar bağırsakların aşağıdaki durumları etkilediğini ortaya çıkardı:
Bağırsak sağlığını iyileştirmek için öncelikle yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor. Sağlıklı beslenme, hareket ve sigara ve alkolden uzak durma bağırsak sağlığınızı çok ciddi şekilde iyileştirecektir. Bunların yanı sıra stresten uzak durup, düzenli uyursanız daha da iyi olacaktır. Prebiyotik, probiyotik alımı, bol su içme, yavaş yemek yeme gibi alışkanlıklar elde ettiğinizde bağırsaklarınız daha da iyi çalışmaya başlayacaktır.
Diyet ve bağırsak sağlığı çok yakından bağlantılı görünmektedir. İşlenmiş, yüksek yağlı gıdalardan ve rafine şekerden kaçınmak, sağlıklı bir mikrobiyomu korumak için önemlidir, çünkü bu gıdalar zararlı bakterilerin büyümesini teşvik edebilir.
Yararlı bakterilerin büyümesini aktif olarak destekleyen ve genel sağlığınıza katkıda bulunan yiyebileceğiniz yiyecekler de vardır.
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