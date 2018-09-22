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Alzheimer Günü'nde Saat Kulesi mor renkle ışıklandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 13:49 | Son Güncelleme

İZMİR Konak'taki Saat Kulesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde hastalığa karşı duyarlılığı artırmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından mor renkle ışıklandırdı.

Alzheimer Günü'nde Saat Kulesi mor renkle ışıklandırıldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Konak'taki Saat Kulesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde hastalığa karşı duyarlılığı artırmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından mor renkle ışıklandırdı. Mor şal takan Sosyal Yaşam Kampüsü sakinleri de 'Unutmak kader değil' yazılı dövizler açtı.
21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte İzmir Sosyal Yaşam Kampüsü'nün sakinleri, üzerinde 'Hiç aklıma gelir miydi, aklıma gelmeyeceğin?', 'Unutmak kader değil', 'Bir şeyler değişmeliydi, değişen ben oldum' ve 'Bugün unutanları unutmama günü' yazan dövizlerle çağın hastalığına dikkat çekti. Etkinlikte ıslık çalıp slogan atan katılımcılar ve Sosyal Yaşam Kampüsü çalışanları, mor şal takıp mor beyaz balonları havaya uçurdu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serpil Keskin, dünyada 46.8 milyon Alzheimer hastası bulunurken, 2040 yılına gelindiğinde bu rakamın 74 milyonu aşacağının tahmin edildiğini söyledi. İzmir'de dün akşam saat 19.00'dan itibaren Saat Kulesi Alzheimer hastalığının rengi kabul edilen mor renkle ışıklandırıldı.

FOTOĞRAFLI

Alzheimer Günü'nde Saat Kulesi mor renkle ışıklandırıldıAlzheimer Günü'nde Saat Kulesi mor renkle ışıklandırıldıAlzheimer Günü'nde Saat Kulesi mor renkle ışıklandırıldıAlzheimer Günü'nde Saat Kulesi mor renkle ışıklandırıldı

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