Alzheimer hastaları ve yakınlarına uzmanından beslenme uyarısı

“Alzheimer hastaları zeytin yağından yararlanmalı”

Alzheimer hastalarına kesinlikle doymuş ve trans yağ tüketmemelerini gerektiğini ifade eden Kaymakcı, "Bitkisel sıvı yağlara yönelmeleri lazım. Bu her bireyde de olduğu gibi zaten en önemlisi zeytinyağından yararlanmaları gerekiyor. Onun dışında E, C ve B12 vitaminlerini bilinçsel fonksiyonlarını gelişimi için çok çok önemli. Örneğin E vitamininde fındık, ceviz, badem, kaju gibi kuru yemişler yer alabilir. C vitamini kaynakları olarak biberler, domates, limon, portakal, mandalina gibi besinler yer alabilir. B12 kaynaklarında ise tabi ki taze sebze, meyveler, tam tahıllı ürünler, et grubu kırmızı et, tavuk, beyaz et gibi balık etleri yer alabilir. Sonrasında kesinlikle Omega 3 takviyeleri almaları gerekiyor. Yani özetle kişisel, el ve ayak, yüz, ağız hijyenleri de çok çok önemli alzheimer hastalarında çünkü biraz bakıma muhtaç durumda da oluyorlar. Bu nedenle yakınlarıyla birlikte kendilerini de büyük bir özveri, sabır, ilgi ve şefkat bu işin üstesinden gelmeleri gerekiyor” dedi.