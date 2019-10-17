HABER

Alzheimer hastaları ve yakınlarına uzmanından beslenme uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.10.2019 14:46 | Son Güncelleme

Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Aybüke Kaymakcı, alzheimer hastalarının beslenme durumları ile ilgili yaptığı açıklamada, hastaların bazen yemek yemeği unuttuklarını ya da tehlikeli maddeler tüketebilecekleri uyarısında bulunarak bu yüzden yakın çevrelerine büyük görevler düştüğünü söyledi.Kaymakcı, Denizli Alzheimer Derneği’nde düzenlenen, ‘Alzheimer’dan Korunma Yöntemleri ve Beslenme Durumları’ seminerinde konuşarak hastaları ve yakınları beslenme konusunda bilgilendirdi.Seminer sonrası İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Kaymakcı, alzheimer hastalarında belli bazı beslenme sorunları olduğunu ve bunlardan en önemlisinin ise iştahsızlık olduğunu kaydetti.

Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Aybüke Kaymakcı, alzheimer hastalarının beslenme durumları ile ilgili yaptığı açıklamada, hastaların bazen yemek yemeği unuttuklarını ya da tehlikeli maddeler tüketebilecekleri uyarısında bulunarak bu yüzden yakın çevrelerine büyük görevler düştüğünü söyledi.
Kaymakcı, Denizli Alzheimer Derneği’nde düzenlenen, ‘Alzheimer’dan Korunma Yöntemleri ve Beslenme Durumları’ seminerinde konuşarak hastaları ve yakınları beslenme konusunda bilgilendirdi.
Seminer sonrası İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Kaymakcı, alzheimer hastalarında belli bazı beslenme sorunları olduğunu ve bunlardan en önemlisinin ise iştahsızlık olduğunu kaydetti. Bu durumlar hastaların bazen yemek yemelerini unuttuklarını anımsatan Kaymakcı, “Öncelikle sağlık dediğimiz kavram bizim sadece hastalık veya sakatlığın olmayışı değil bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali durumu. Sağlığın korunması, sağlık kalitesini iyileştirilmesi ve hastalıklardan korunmak, hastalıkların tedavi süresi azaltılması gibi birçok etmen yeterli ve dengeli beslenmeden geçiyor. Bununla birlikte tabi ki yeterli su tüketimi, uyku düzeni ve düzenli egzersizlerle birlikte çok çalışma gerektiren bir şekilde yürütülmesi lazım. Bu her bireyde olduğu gibi alzheimer hastalarında da çok çok önemli” dedi.

“Çünkü, ne yemesi ne yememesi gerektiğini alzheimer hastası bazen çözemeyebiliyor”
Alzheimer hastalarının ara öğünler yapmalarının gerektiği ve yakınlarından yardım almalarını belirten Kaymakcı açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Alzheimer hastalarında fakat belli bazı beslenme sorunları var. Bunlardan en önemlisi iştahsızlık gibi. alzheimer hastalarının bilinçsel fonksiyonların bozulma durumu olduğu için kişi iştahsızlık sendromunda yemek yemek aklına gelmiyor unutuyor. Bu gibi durumların nedenleri arasında depresyon olabiliyor. Mutlaka bir depresyon belirtisi olduğunda kesinlikle bir hekim kontrolünde bunun tedavisi başlatılması gerekiyor.
Bu genellikle 65 yaş üstü görüldüğü için diş protezlerinde problemler olabilir. Bu da kesinlikle bir diş doktoru ile birlikte tedavinin başlatılması gerekiyor. Yakınının çok çok etmeni var burada yakın çevresinin, onun dışında bir başka beslenme sorunu olarak aşırı yeme sendromu görülebiliyor alzheimer hastalarında, bu da kişi fazla yemek yediğinin farkına varamayabiliyor. Bunda da yine daha hafif ara öğünlerle geçiştirilebilir, ana yemek gibi ağır yemek yerine bunlar mesela ne olabilir, yoğurt olabilir, kuru yemiş olabilir, fındık, badem, ceviz gibi onun dışında meyve olabilir, taze meyvelerden, kuru meyvelerden yararlanılabilir. Burada da yakın çevresinin çok çok önemi var. Çünkü, ne yemesi ne yememesi gerektiğini alzheimer hastası bazen çözemeyebiliyor, yani tehlikeli yememesi gereken maddeleri de yiyebilmektelerdir. Bu yüzden onların ulaşamayacağı yerlerde bu unsurları koymak lazım, yakın çevrelerinin büyük etkisi var."

“Alzheimer hastaları zeytin yağından yararlanmalı”
Alzheimer hastalarına kesinlikle doymuş ve trans yağ tüketmemelerini gerektiğini ifade eden Kaymakcı, "Bitkisel sıvı yağlara yönelmeleri lazım. Bu her bireyde de olduğu gibi zaten en önemlisi zeytinyağından yararlanmaları gerekiyor. Onun dışında E, C ve B12 vitaminlerini bilinçsel fonksiyonlarını gelişimi için çok çok önemli. Örneğin E vitamininde fındık, ceviz, badem, kaju gibi kuru yemişler yer alabilir. C vitamini kaynakları olarak biberler, domates, limon, portakal, mandalina gibi besinler yer alabilir. B12 kaynaklarında ise tabi ki taze sebze, meyveler, tam tahıllı ürünler, et grubu kırmızı et, tavuk, beyaz et gibi balık etleri yer alabilir. Sonrasında kesinlikle Omega 3 takviyeleri almaları gerekiyor. Yani özetle kişisel, el ve ayak, yüz, ağız hijyenleri de çok çok önemli alzheimer hastalarında çünkü biraz bakıma muhtaç durumda da oluyorlar. Bu nedenle yakınlarıyla birlikte kendilerini de büyük bir özveri, sabır, ilgi ve şefkat bu işin üstesinden gelmeleri gerekiyor” dedi.

Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama... Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama...
Stres erken menopoza neden oluyorStres erken menopoza neden oluyor
Ankara Garı prostat kanseri için mavi kravat taktıAnkara Garı prostat kanseri için mavi kravat taktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.