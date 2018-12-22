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Alzheimer hastalarına ilaç olacak iki yosun türü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 12:27 | Son Güncelleme

 MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.

Alzheimer hastalarına ilaç olacak iki yosun türü bulundu

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden topladıkları yosunlar arasında yaptıkları incelemede, iki türün alzheimer hastalığına karşı tedavi amacıyla kullanılabileceğini belirlediklerini açıkladı. Prof. Dr. Taşkın, önümüzdeki süreçte bu yosun türlerinden tıbbi tedavide kullanılmak üzere ilaç üretilebileceğini söyledi.
MCBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerinden topladıkları 50 yosun türünü alzheimer hastalığının direncini azaltmasına yönelik 8 yıl önce incelemeye aldı. İncelemelerin ardından bu yosun sayısını 13'e düşürdüklerini belirten Prof. Dr. Taşkın, gelinen süreci şöyle aktardı:
"Deniz yosunları ve tatlı su yosunları üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bunların içerisinde en önemli olanı tıp ve eczacılara yönelik çalışmalarımızdır. Son zamanlarda artan birçok hastalığa karşı bitki özleri kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda üzerinde çalıştığımız alzheimer hastalığına karşı, bitkilerin ne tür etkileri olabileceğine dair araştırmalar yaptık. Son çalışmalarda ekibimle beraber alzheimer hastalığına neden olan enzimlerin, deniz yosunları tarafından ne şekilde engellenebileceğini araştırdık. Bu çalışma kapsamında 13 deniz yosunu örneğinden elde ettiğimiz özütleri test ettik. Bu testler sonucunda iki örnekte yüksek seviyede alzheimer hastalığına neden olan 'asetilkolinesteraz enzimini' yendiğini, dördünde ise iyi seviyede engellediği tespit ettik. Deniz yosunlarının bu hastalığın tedavisi noktasında ne şekilde etki gösterebileceğine yönelik incelemelerimiz devam etmektedir. Deniz yosunlarından alzheimer hastalığına yönelik yapmakta olduğumuz çalışmalardan ilk olarak olumlu yönde cevaplar aldık."
8 yıllık araştırma sonucunda alzheimer hastalığına iyi geldiğini buldukları iki yosun türünün ismini telif hakkı çalışmalarının da devam etmesi nedeniyle henüz açıklayamadıklarına dikketi çeken Prof. Dr. Taşkın, önümüzdeki süreçte bu yosun türlerinden ilaç yapım evresine geçilebileceğini belirtti.
'HAYVANLAR ÜZERİNDE DENEY YAPILACAK'
Alzheimer hastalığı tedavisi için alınan deniz yosunu örneklerini parazit bankasında inceleyen MCBÜ Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özbilgin de, "Laboratuvar alanında yaptığımız çalışmalar oldukça başarılı geçti. Şimdi sırada deney hayvanları var. Hayvanlar üzerinde deneyeceğiz. Ondan sonra da farklı fazlardaki ilaç çalışmalarını yapmayı planlamaktayız. Ardından etken maddelerin taranmasındaki süreç işleyecek. Hücre içinde çalışmalar yapılacak. Bu etken maddelerin moleküler yapısı, özellikle eczacılar tarafından tespit edilerek de bunun daha bilimsel yolla moleküler düzeyde üretiminin sağlanması da çalışılacak" diye konuştu.

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Alzheimer hastalarına ilaç olacak iki yosun türü bulunduAlzheimer hastalarına ilaç olacak iki yosun türü bulunduAlzheimer hastalarına ilaç olacak iki yosun türü bulunduAlzheimer hastalarına ilaç olacak iki yosun türü bulundu

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