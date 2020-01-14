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  4. Alzheimer hastalarına konserli moral

Alzheimer hastalarına konserli moral

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 01:13 | Son Güncelleme

MERSİN'de ünlü kanun sanatçısı Ahmet Baran ve İyilik Korosu, Alzheimer Derneği Yaşlı Yaşam Merkezi'nde kalan yaşlılara verdikleri konser ile keyif dolu zaman geçirmelerini sağladı.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de ünlü kanun sanatçısı Ahmet Baran ve İyilik Korosu, Alzheimer Derneği Yaşlı Yaşam Merkezi'nde kalan yaşlılara verdikleri konser ile keyif dolu zaman geçirmelerini sağladı.
Gönüllü olarak konserler veren Ahmet Baran ve İyilik Korosu, Yenişehir İlçesindeki Alzheimer Derneği Yaşlı Yaşam Merkezi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti. 40 kişilik koro ekibinin şarkıları ile merkezde coşkulu anlar yaşandı. Merkezde kalan yaşlıların ailelerinin de eşlik ettiği konserde ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Konserin ardından açıklama yapan Baran, şunları söyledi:
"Müzik inanılmaz bir iletişim, etkileşim ve bugün burada bunun örneğini yaşadık. Büyüklerimizle çok kıymetli anlar geçirdik, yani ne kadar paylaşabilirsek müziği; güzellikleri o kadar artacağını düşünüyoruz. İyilik Korosu olarak birçok noktaya iyilik götürmeye çalışıyoruz ve tamamen gönüllü görmüş olduğunuz sanatçılarımızla birçok noktaya temas etmek istiyoruz. Önce şehrimizde, büyük ölçekte ülkemizde belki sonra dünyada müziği güzelleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz iyilik akademisi oluşturduk Mersin’de ve orada gönüllü iyilik faaliyetleriyle birlikte müzik çalışmalarını tüm şehre yaymaya çalışıyoruz. Daha önce yaşlı bakım yurtlarında, engelli çocuklar için etkinliklerde, alkol bağımlıları için etkinliklerde ve özellikle de bu işe ulaşamayan köy okullarında faaliyetler yapıp, hem enstrümanlarımızı tanıtıp hem onlardan yetenekli kardeşlerimizi belki müziğin içerisine almaya çalışıp, hem de onlara bazı ufak tefek müzik materyallerini sağlayıp bir arada olmak için bu tütün çabamız, gayretimiz."

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