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“Alzheimer hastalığı son yıllarda artan bir hastalık”

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.09.2019 17:15 | Son Güncelleme

Nöroloji Uzmanı Dr.

“Alzheimer hastalığı son yıllarda artan bir hastalık”

Nöroloji Uzmanı Dr. Adem Akkurt, Alzheimer hastalığının son yıllarda artan bir hastalık olduğunu söyledi.
Medicana International Samsun Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Adem Akkurt, Alzheimer hastalığının son yıllarda artan bir hastalık olduğunu söyledi. Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin Medicana International Samsun Hastanesi Nöroloji Kliniğinde değerlendirilebildiğini kaydeden Akkurt, “Kliniğimizde ölçümü yapılan amyloid-beta ölçümü testinin yanında, APOE tipinin belirlenmesi ve yapılacak olan klinik değerlendirme ve beyin görüntülemesi ile erken yaşlarda dahi kişinin Alzheimer’a yakalanma riski belirlenebiliyor. Alzheimer hastalığında risk belirleme için yapılacak olan ilk adım hasta anamnez fiziksel muayene, hafıza değerlendirilmesi sağlayan nöropsikolojik testlerle beraber beyin görüntülenmesi ve kan sayımı, karaciğer fonksiyonları, vitamin B12, folik asit, tiroid testlerini içine alan kan tetkikleri yapılmasıdır” dedi.

“Risk belirleme testinde kandaki A Beta 42 proteinin seviyesine bakılıyor”
Alzheimer risk belirleme testinde kandaki A Beta 42 proteinin seviyesine bakıldığını aktaran Akkurt şunları kaydetti:
“Bu proteinin yüksek olması kişinin hastalığa yakalanma olasılığıyla ilgili ciddi bilgiler veriyor. Ancak bu bir tarama testi değil, risk faktörü belirleme testidir. Bu test sonucunda A Beta 42 proteini yüksek olan kişilerin, mutlaka Alzheimer’a yakalanacağı anlamına gelmiyor. Testin yanı sıra uzman doktor tarafından yukarıda belirtilen ilk adım değerlendirilmesiyle risk belirleniyor. Amyloid-beta ölçümü ile beraber APOE tipinin belirlenmesi de Alzheimer’a yakalanma riskini belirliyor. Alzheimer’a neden olan A Beta 42 proteinini yapan genetik şifre APOE geninde saklıdır. Toplumda APOE-2, APOE-3, APOE-4 olmak üzere üç tipi bulunuyor. Yapılan çalışmalar, genetik yapısında APOE-4 geni taşıyan kişilerde Alzheimer’a neden olan bu proteinin daha fazla biriktiğini gösteriyor. Dolayısıyla, APOE-4 geninin bulunması hastalık için bugün belirlenmiş risk faktörlerinden birini oluşturuyor. APOE geninin E4 tipini tek doz taşıyan bireyin hastalık için 2 çift doz taşıyan bireyin ise 4 kat artmış risk taşıdığı kabul edilir. Bir kişinin APOE tipini belirleyerek ve kandaki A Beta 42 protein miktarını ölçerek, Alzheimer için ne kadar risk taşıdığı ortaya konabiliyor.”

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