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Alzheimer hastası, 40 yıllık eşini tüfekle öldürüp intihar etti

13.03.2021 17:53 | Son Güncelleme:
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Alzheimer hastası, 40 yıllık eşini tüfekle öldürüp intihar etti

Aksaray'da, yakınlarının haber alamadığı Cennet Alptekin (60) ve eşi Ekrem Alptekin (61), evde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen, Alzheimer hastası Ekrem Alptekin’in ruhsatlı tüfeği ile önce 40 yıllık eşini öldürüp sonra da kendisini başından vurarak, yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

Olay, dün 20.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5202 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Ekrem Alptekin ve eşi Cennet Alptekin'den haber alamayan yakınları, komşularına durumu bildirdi. Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kapıyı açamayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiyecilerin kapıyı kırmasının ardından polis ve sağlık ekipleri, eve girdi. Ekrem ve eşi Cennet Alptekin, farklı odalarda tüfekle vurulmuş bulundu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen çiftin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

40 YILLIK EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞ

Polis ekiplerinin yaptığı soruşturmada Ekrem Alptekin’in, psikolojik sorunları olduğunun belirtildiği ve Alzheimer hastası olduğu öğrenildi. Ekrem Alptekin'in, 40 yıldır evli olduğu Cennet Alptekin'i mutfak önünde tüfekle göğsünden vurarak, öldürdükten sonra aynı ruhsatlı silahla salonda kendi başına ateş edip, yaşamına son verdiği belirlendi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Aksaray
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