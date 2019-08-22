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Alzheimer hastası ABD'li turist, kaybolduktan 3 gün sonra bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

TATİL için İzmir'e gelen ve Konak ilçesinin Çankaya semtinde kaybolan Alzheimer hastası, Yunanistan asıllı ABD vatandaşı Nick Tsahalis (73), kaybolduktan 3 gün sonra bulundu.

Alzheimer hastası ABD'li turist, kaybolduktan 3 gün sonra bulundu

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - TATİL için İzmir'e gelen ve Konak ilçesinin Çankaya semtinde kaybolan Alzheimer hastası, Yunanistan asıllı ABD vatandaşı Nick Tsahalis (73), kaybolduktan 3 gün sonra bulundu.
Yunanistan asıllı ABD vatandaşı Nick Tsahalis, eşi Vassiliki Tsahalis ile tatil yapmak için bir süre önce İzmir'e geldi. Konak'ın Çankaya semtindeki otelde konaklayan çift, pazartesi günü alışverişe çıktı. Otelin yakınlarındaki mağazada alışveriş yaparken, Nick Tsahalis, eşine dışarı çıkacağını ve kendisini orada bekleyeceğini söyledi. Vassiliki Tsahalis, kısa süre sonra dışarı çıktığında eşini görmedi. Bir süre etrafına bakınan Vassiliki Tsahalis, eşi gelmeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis, çalışma başlattı. Nick Tsahalis, bugün Karabağlar ilçesindeki Paşaköprü Mezarlığı yakınlarında bulunup, eşi Vassiliki Tsahalis'e teslim edildi.

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