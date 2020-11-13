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Alzheimer hastası Hatun nineyi jandarma köpeği 'Dost' buldu

13.11.2020 18:57 | Son Güncelleme:
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Alzheimer hastası Hatun nineyi jandarma köpeği 'Dost' buldu

Elazığ'da sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Hatun Yıldız (83), jandarma köpeği 'Dost' tarafından izine ulaşılarak, bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde evinden çıkan Alzheimer hastası Hatun Yıldız'a ulaşamayan ailesi, jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgede dron ve iz takip köpeği 'Dost'un da yer aldığı arama çalışması başlatıldı.

Jandarma köpeği 'Dost'un iz takibiyle Yıldız, Yazıkonak beldesinden 5 kilometre uzaklıktaki bir bölgede bulundu.

Sağlık kontrolünün ardından Yıldız, jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.

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