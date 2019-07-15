HABER

Alzheimer hastası kadın 4 gündür bulunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 14:40 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Yağcılar kırsal mahallesine misafir olarak giden alzheimer hastası kadın, kaybolduğu cuma gününden bugüne dek bulunamadı.Sakarya Adapazarı’nda ikamet eden ve Bigadiç’in Yağcılar kırsal mahallesinde bulunan dünürünün yanına misafir olarak gelen 76 yaşındaki Sevim Güler cuma günü kayboldu.

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Yağcılar kırsal mahallesine misafir olarak giden alzheimer hastası kadın, kaybolduğu cuma gününden bugüne dek bulunamadı.
Sakarya Adapazarı’nda ikamet eden ve Bigadiç’in Yağcılar kırsal mahallesinde bulunan dünürünün yanına misafir olarak gelen 76 yaşındaki Sevim Güler cuma günü kayboldu. Kayıp bilgisi üzerine jandarma, AFAD ekipleri ve köylü vatandaşların aramasına rağmen hasta kadına bugüne kadar ulaşılamadı. Jandarma, AFAD ve köylülerin cuma günü başlayan aramaları, jandarma iz köpekleri ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğünden getirilen drone ile devam ediyor. Görgü tanıklarının kaybolan alzheimer hastası kadını cuma günü saat 06.00 saatlerinde Yağcılar Mahallesi’nden Dursunbey istikametine doğru yürürken gördüğü beyanı üzerine aramaların yol boyunca bulunan mahalle ve arazilerde devam ettiği öğrenildi. Arama ve kurtarma ekipleri arazilerin yanı sıra köy içinde bulunan eski ve terk edilmiş evlerde de arama çalışmalarına devam ediyor. Arama çalışmalarının kayıp Sevim Güler bulununcaya kadar devam edeceği öğrenildi.

PARTNERYaşını duyunca inanamayacaksınız!Yaşını duyunca inanamayacaksınız!
Otomobil, motosiklete çarptı: 2 yaralıOtomobil, motosiklete çarptı: 2 yaralı
PKK’nın bombası ile yaralanan 4 yaşındaki Nutelda da hayatını kaybettiPKK’nın bombası ile yaralanan 4 yaşındaki Nutelda da hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet evi! Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Samsun’da 15 Temmuz sonrası FETÖ’den 10 bin 334 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun’da 10 bin 334 kişiye FETÖ'den işlem

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.