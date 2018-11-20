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Alzheimer hastası kadın, derede ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 12:31 | Son Güncelleme

BİLECİK'te, aAlzheimer hastası olduğu belirtilen İlhan Ayaş (84) isimli kadın, derede ölü bulundu.

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te, aAlzheimer hastası olduğu belirtilen İlhan Ayaş (84) isimli kadın, derede ölü bulundu. Merkeze bağlı Küplü köyünde oturan İlhan Ayaş'ı sabah odasında bulamayan yakınları, aramaya çıktı. Çevrede arama yapan yakınları, evlerine yaklaşık 50 metre mesafedeki Karasu Deresi'nde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AKUT, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ayaş'ın yaşamını yitirdiği saptandı. Alzheimer hastası olduğu öne sürülen İlhan Ayaş'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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