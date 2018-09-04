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Alzheimer hastası kadın, ölen oğlunun uyuduğunu sanmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 16:29 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, alzheimer hastası annesi Hüsniye Çelik'e (80) bakan Ali Cumhur Çelik (61), banyoda rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Alzheimer hastası kadın, ölen oğlunun uyuduğunu sanmış

Ercan BUBER/ KARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, alzheimer hastası annesi Hüsniye Çelik'e (80) bakan Ali Cumhur Çelik (61), banyoda rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Hüsniye Çelik'in, 2 gün boyunca oğlunun öldüğünü anlayamadığı ortaya çıktı.
Olay, 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Alzheimer hastası annesi Hüsniye Çelik ile yaşayan, Ali Cumhur Çelik banyoda rahatsızlanarak öldü. Bugün öğle saatlerinde, Ali Cumhur Çelik'in oğlu, babaannesine bakıcı ayarlamak için eve geldi. İddiaya göre torunu, babaannesine babasının nerede olduğunu sordu. Babaannesi, torununa oğlunun banyoda yattığını, kalkmasını istediğini, ancak uyumaya devam ettiğini belirtti. Babaannesinin sözlerinin ardından banyoya giden torunu, babasını yerde görünce 112 Acile haber verdi. Eve gelen 112 Acil ekibi, Ali Cumhur Çelik'in öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Cumhur Çelik'in cesedi morga kaldırıldı.
Ali Cumhur Çelik'in yaşadığı rahatsızlık sonucu öldüğü tahmin edilirken, otopsi sonucu ölüm nedeni belli olacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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