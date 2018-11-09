Alzheimer hastası kadın yangında yaşamını yitirdi

Ali ÇEVİKBAŞ/KEÇİBORLU (Isparta), (DHA) - ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesindeki tek katlı evde çıkan yangında dumandan zehirlenen Alzheimer hastası Tevhide Melli (77), yaşamını yitirdi.
Dün gece, Keçiborlu ilçesi Kılıç köyünde Ali Melli'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesiyle, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, olay sırasında evde yalnız olan Alzheimer hastası Tevhide Melli'yi baygın buldu. Dışarı çıkarılan kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Ambulansla Keçiborlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Melli, burada yaşamını yitirdi. Tevhide Melli'nin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
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