HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alzheimer hastası kadını jandarma ekipleri buldu

Alzheimer hastası kadını jandarma ekipleri buldu

13.11.2020 12:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Alzheimer hastası kadını jandarma ekipleri buldu

Çanakkale’de kaybolan alzheimer hastası H.B.

Çanakkale’de kaybolan alzheimer hastası H.B. isimli kadın, aynı gün içerisinde jandarma ekiplerinin başarılı takibi sonucu bulundu.
Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi Misvak köyünde, alzheimer hastası H.B. isimli yaşlı kadının 10 Kasım 2020 günü saat 17.00 sıralarında evinden ayrıldı. Yakınları tüm aramalara rağmen yaşlı kadını bulamayınca durumu Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda kayıp H.B.’nin Ezine ilçesi Karagömlek ile Bayramiç ilçesi Alikabaklar köyü mevkiinde görüldüğü bilgisine ulaştı. Yaşanan gelişmeler üzerine Ayvacık, Bayramiç ve Ezine İlçe Jandarma Komutanlıklarınca görevlendirilen devriyeler ve çevredeki vatandaşlar ile birlikte arama çalışmalarına başlandı.
Çok yönlü başlatılan arama neticesinde H.B. isimli yaşlı kadın aynı gün içerisinde saat 23.45 sıralarında Bayramiç ilçesi Alikabaklar köyü bölgesinde sağ olarak bulunarak, ailesine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke
Sayı artıyor! İki ilde daha kısıtlama getirildiSayı artıyor! İki ilde daha kısıtlama getirildi
Borat, Fransa’daki Müslümanları kızdırdı: Yüzükteki detay 'yok artık' dedirtti Borat, Fransa’daki Müslümanları kızdırdı: Yüzükteki detay 'yok artık' dedirtti

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!

MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme

12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme

Bilim insanları uyardı! ’İzmir Depremi yeni gerilimleri tetiklemiş olabilir’

Bilim insanlarından İzmir depremi sonrası korkutan uyarı

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

Kars ve Tunceli'de 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması

Sayı artıyor! İki ilde daha kısıtlama getirildi

Genç kadın kazadan saniyelerle kurtuldu

Genç kadın ölmekten son anda kurtuldu

Kayseri Valisi Günaydın'dan vatandaşlara çağrı: Lütfen gerekmedikçe dışarı çıkmayalım

Vali'den vatandaşlara kritik çağrı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.