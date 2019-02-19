Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam 4 gün sonra bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Haran’da ilçe merkezinde yaşandı. İddiaya göre, markete giden alzheimer hastası 80 yaşındaki Salih Kaya, bir daha eve dönmedi. Yakınlarının kendisine ulaşamadığı Alzheimer hastası yaşlı adam, unutkanlık hastalığı sonucu yolunu kaybettiği bildirildi. 4 gündür ailesi ve yakınları tarafından aranan Kaya’nın çocukları gözyaşları içerisinde babalarının bulunması için dua etti.

Yaşlı adamın kızı Ayşe Demir, babasının hasta olduğunu ve bu yüzden kaybolduğunu belirtti.

Öte yandan, Salih Kaya’nın Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunduktan sonra eve götürülüp polise haber verildiği bildirildi.

