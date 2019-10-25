HABER

Alzheimer hastası yaşlı kadın, 3 gündür kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 10:06 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, 3 gün önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Suna Pala (85), için arama çalışması başlatıldı.

Alzheimer hastası yaşlı kadın, 3 gündür kayıp

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, 3 gün önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Suna Pala (85), için arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Zeytincik köyünde oturan Suna Pala, geçen salı günü eve dönmeyince, ailesi, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alzheimer hastası Suna Pala için köyde arama çalışması başlattı. Ekipler, iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarından netice alınamadı. Kayıp yaşlı kadının, arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Fiber teknede 10 göçmen yakalandıFiber teknede 10 göçmen yakalandı
Kalben en sevilen şarkılarını Trump’ta seslendirecekKalben en sevilen şarkılarını Trump’ta seslendirecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'daki aile boyu katliamda flaş gelişme! Babasını, eşini ve çocuklarını öldürmüştü

Aile boyu katliamda flaş gelişme!

Diyarbakır’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı

İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı

Bakırköy'de tren yolundaki köprüye çarpan tır devrildi: 1 yaralı

Bakırköy'de tren yolundaki köprüye çarpan tır devrildi: 1 yaralı

3 kişinin sopalı saldırısına uğrayan genç beyin kanaması geçirdi

Bursa'da dehşet! Sopalarla bayıltana kadar dövdüler

Foseptik kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti

2,5 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki

Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.