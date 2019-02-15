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Alzheimer hastası yaşlı kadın evindeki yangında öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 13:05 | Son Güncelleme

 KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde alzheimer hastası Raziye Özdemir (93), yalnız yaşadığı ahşap evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Alzheimer hastası yaşlı kadın evindeki yangında öldü

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde alzheimer hastası Raziye Özdemir (93), yalnız yaşadığı ahşap evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Simav'a 30 kilometre mesafedeki Yaykın köyünde yalnız yaşayan Raziye Özdemir'e ait, alt katı ahır olan 2 katlı ahşap evde saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, yangın sırasında dışarı çıkamayan Raziye Özdemir'in yanmış cesedi bulundu.
Özdemir'in cesedi, otopsi için Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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Alzheimer hastası yaşlı kadın evindeki yangında öldüAlzheimer hastası yaşlı kadın evindeki yangında öldü

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