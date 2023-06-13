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Alzheimer ile savaşıyor! Yaşlılıkta zihin sağlığı için ilaç etkisi taşıyabiliyor

13.06.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaş ilerledikçe vücutta ve zihinde değişimler meydana geliyor. Toplumda yaşlılık hastalıkları olarak bilinen demans, alzheimer, parkinson gibi hastalıkların görülme sıklığı artıyor. Bu konuda yapılan araştırmalar yaşlılıkta zihin sağlığını koruyabilen bir gıdayı tespit etti.

Alzheimer ile savaşıyor! Yaşlılıkta zihin sağlığı için ilaç etkisi taşıyabiliyor

Yaşlılıkta ortaya çıkan bilişsel işlev kayıpları ve zihinsel gerilemeler yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyor. Yaşanan hastalıkları erken fark etmek ve doğru müdahale etmek hastalığın seyrini değiştirebiliyor. Uzmanlar bilişsel işlev kayıplarını önleyebilmek adına çeşitli araştırmalar yapıyor. ABD'nin Georgia eyaletindeki Yer fıstığı Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, 55 ila 75 yaşlarındaki 6 bin 600'den fazla kişi ile gerçekleştirildi.

ARAŞTIRMA 2 YIL SÜRDÜ

Yeni Proje - 2023-06-13T094444.309

Zihinsel gerileme ve bilişsel işlev kaybı bulunanlar ile bulunmayanlar arasında 2 yıllık gözleme dayalı araştırmada, katılımcıların ne sıklıkta ve miktarda yer fıstığı veya fıstık ezmesi yedikleri kaydedildi. 1 porsiyonun 30 gram olarak belirlendiği ankette "haftada 1 porsiyondan daha az", "1 ila 3 porsiyon", "3 ila 7 porsiyon" ve "7 porsiyondan fazla" seçenekleri yer aldı.

YER FISTIĞI YİYENLERİN ZİHİN SAĞLIĞI DAHA İYİ DURUMDA

Yeni Proje - 2023-06-13T094452.606

Araştırma sonunda, haftada 3 veya daha fazla porsiyon yer fıstığı veya fıstık ezmesi tüketimi sonucunda zihinsel gerileme ve bilişsel işlev kaybının yavaşladığı, bu sorunları yaşamayan grupta ise zihin sağlığının daha iyi duruma gittiği görüldü.

ALZHEİMERLA MÜCADELE EDEBİLİR

Yeni Proje - 2023-06-13T094509.436

Araştırmacılar, yer fıstığının veya fıstık ezmesinin, Alzheimer hastalığıyla mücadelede gerekli olan E vitamini, resveratrol, niasin ve p-kumarik asit gibi besin bileşiklerinden oluştuğunu belirtti. Tüm bu vitamin ve minerallerin de nörolojik faydalar sağlayarak bilişsel gerilemenin yavaşlamasına yardımcı olmakla ilişkilendirildiği kaydedildi.

"İLAÇ VAZİFESİ GÖREBİLİR"

Yeni Proje - 2023-06-13T094534.038

Fıstık Enstitüsü Araştırma Direktörü Dr. Samara Sterling, "Yer fıstığı ve fıstık ezmesi her gün vücudumuza düzenli olarak giren besinler olduğundan, gerçekten ilaç vazifesi görebilir. Düzenli olarak az miktarda yer fıstığı veya fıstık ezmesi yemenin Alzheimer ve bunamaya karşı mücadelede önemli bir rol oynayabileceğini bulduk." dedi.

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Yer fıstığının gerçekten çok şaşırtıcı bir besin olduğunu, çünkü sadece küçük bir porsiyonun bile etkisi olabileceğini vurgulayan Sterling, "Yer fıstığı, enerjisi yoğun bir besindir. ABD'de ve dünya çapında yürütülen araştırmalar, düzenli olarak yer fıstığı yemenin hastalıkları önlemeye yardımcı olduğunu, yaşamdan beklentiyi artırdığını ve vücutta olumlu etkiler yarattığını göstermiştir." şeklinde konuştu.

(AA)

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